Почему обезболивающие могут провоцировать более сильную боль

В медицине встречается явление, в результате которого обезболивающие средства полностью меняют принцип своего действия и вместо избавлений от неприятных ощущений - вызывают их. Медики утверждают, что это обычно происходит у тех людей, которые часто используют обезболивающие.В результате постоянных приемов таблеток к ним происходит привыкание и организм теряет способность самостоятельно притуплять боль. Существует и другой негативный момент, иммунная система приобретает устойчивость к препаратам и со временем их нужно будет употреблять значительно больше, чтобы добиться нужного эффекта.Все это заканчивается тем, что человек приобретает острую физиологическую зависимость от обезболивающих и не может без них обходиться, поскольку организм сам не делает никаких действия для подавления боли. Если же человек пытается "слезть" с препаратов и начинает снижать дозировку, это приводит к обострению болевых ощущений.