Первые шаги к здоровому питанию

Наверное, каждый хоть раз в жизни задумывался о своем питании и хотел привести его в норму - отказаться от вредных продуктов, есть больше овощей и фруктов. Но это не так просто, как кажется, ведь пищевые привычки не меняются моментально. Но мы подскажем, как сделать простые первые шаги к правильному питанию.Идеальной системы питания нетИнтернет предлагает нам многообразие диет. В каждой из них делают акцент на конкретных продуктах. Но это не значит, что существует диета, которая подходит именно вам. К тому же чем сильнее вы загоняете себя в рамки, тем проще сорваться.Вместо определенной диеты вы можете сконцентрироваться на потреблении полезных продуктов.Нет вредным продуктамВы можете начать борьбу с вредными пищевыми привычками с отказа от сахара и муки мелкого помола. Это сделает ваш рацион полезнее сразу на 80%!Чтобы не попасться на удочку продавцов, тщательно читайте состав. Ведь жирным шрифтом на упаковке могут написать лишь часть правды.Конечно, это не так просто. Но со временем вы научитесь обходиться без этих продуктов, они начнут казаться слишком сладкими.Чтобы адаптация организма прошла успешно, для начала замените их на чуть более полезные. Например, вряд ли вам удастся с картошки фри сразу перейти на салат, но на запеченную картошку - вполне. При этом ищите полезные продукты, которые будут вам нравиться. Насильвать свой организм ни к чему.Питайтесь качественным мясомСтарайтесь употреблять мясо от проверенных производителей. Идеально, если вы едите мясо животных или рыбу, выращенных в естественных условиях.Нет жирамТакже небольшим шагом к правильному питанию станет отказ от омега?6 и омега?9. Они встречаются в масле, мясе, яйцах и некоторых молочных продуктах.Это не значит, что от этих продуктов нужно полностью отказаться. Их нужно заменить. Например, сливочному маслу нужно предпочесть кокосовое или оливковое.Планируй приемы пищиНе в каждом кафе готовят полезную пищу. Вполне возможно, что на вашем пути окажутся исключительно пельменная или чебуречная. Но есть же хочется, что тогда? Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно заранее планировать каждый прием пищи.Разработайте меню на неделю. Немаловажно, чтобы оно состояло из простых продуктов, которые можно приобрести в любом магазине, или же закупитесь заранее. Также продумайте систему перекусов.Если же по каким-то причинам не получается спланировать меню, установите четкие правила. Например, во время путешествия позвольте себе вредные продукты, но дома следуйте системе питанию на 100%.Используйте все эти советы и начните путь к правильному питанию уже сегодня - не откладывайте до Нового года или понедельника. Ведь так просто купить вместо шоколадки, например, клубнику. Вкусно, но еще и полезно!