Почему холодное пиво опасно пить в жаркую погоду

Холодное пиво считается одним из самых популярных летних напитков. Некоторые люди способны за день выпивать несколько литров этого напитка. Однако медики сходятся во мнении, что делать этого не стоит, поскольку пиво в жаркую погоду может только навредить организму.Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала биолог Зухра Павлова. По её словам, опасность напитка заключается в том, что он сильно распределяет накопление воды в клетках организма. Из-за этого нарушаются метаболические процессы. Особенно в жаркую погоду это опасно тем, что организм и так находится под большой нагрузкой из-за работы системы охлаждения."Пиво – это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах", - отметила биолог.