Почему холодное пиво опасно пить в жаркую погоду
Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала биолог Зухра Павлова. По её словам, опасность напитка заключается в том, что он сильно распределяет накопление воды в клетках организма. Из-за этого нарушаются метаболические процессы. Особенно в жаркую погоду это опасно тем, что организм и так находится под большой нагрузкой из-за работы системы охлаждения.
"Пиво – это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах", - отметила биолог.
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