Популярные перекусы, из-за которых можно набрать лишний вес

От них лучше отказаться.Если вы хотите похудеть правильно и без вреда для здоровья, следует отказаться не только от сладостей и хлебобулочных изделий, а также ароматной выпечки и вредных колбас, но и от «правильных» перекусов, благодаря которым вес будет только расти.Мы выбрали для вас перечень самых опасных для фигуры снеков, от которых лучше отказаться навсегда или же употреблять, но очень редко и мало.1. Сухие завтракиВ них нет абсолютно ничего полезного, к тому же там полно сахара и муки. Лучше всего выбирать цельнозерновую овсянку, добавить мед, фрукты и ягоды – это будет отличный завтрак.2. Каши быстрого приготовленияНе ешьте такие продукты, если хотите действительно похудеть. Они слишком калорийные, в них много сахара.3. Сладкие сыркиОни состоят не из творога, а из творожного продукта, жиров, сахара и добавок. Лучше их заменить простой домашней творожной запеканкой.4. СокиЛучше всего – приготовить дома сок, это займет 3 минуты, но пользы будет намного больше, ведь они будут полностью натуральными.5. Колбаса, сосискиВ основном в этих продуктах содержится животный жир, соя и вредные пищевые добавки, которые пагубно влияют на организм в целом.Можно приготовить дома, к примеру, стейк или шашлык, это будет намного лучше и полезнее.