Названы симптомы и правила профилактики теплового удара

Это опасное состояние, влияющее на работу многих внутренних органов и систем.Тепловой удар развивается в результате длительного воздействия высоких температур и солнечных лучей на тело человека. Зачастую он идет рука об руку с обезвоживанием. Преимущественно страдают от него люди старшего возраста и маленькие дети.Жаркое лето приносит с собой не только массу приятных впечатлений от прекрасной погоды, обилия свежих фруктов и ягод, но и такое неприятное явление, как тепловой (солнечный) удар. Это серьезное состояние, способное существенным образом повлиять на работу многих внутренних органов и систем. Поэтому так важно знать его симптомы и способы оказания первой помощи.Признаки теплового удараТепловой или солнечный удар имеет ряд специфических проявлений:температура тела выше 38 градусов Цельсия;пульсирующая головная боль;головокружение и спутанность сознания;отсутствие потоотделения, несмотря на жару;красная, горячая и сухая кожа;мышечная слабость или судороги;тошнота и рвота;учащенное сердцебиение, которое может быть сильным или слабым;учащенное, поверхностное дыхание;шум в ушах;поведенческие изменения, такие как замешательство, дезориентация или шатание;потеря сознания.Что делать при тепловом ударе?Зайдите в тень. Снимите вещи, которые только возможно – носки, обувь, головной убор, чтобы ускорить охлаждение тела.Примите умеренно прохладный душ или положите полотенце, смоченное в холодной воде на шею, ноги и подмышечные впадины.По возможности обрызгайтесь водой и охладитесь при помощи вентилятора. Не под кондиционером.Ни в коем случае не употребляйте алкогольные напитки, даже холодные.Лягте и повернитесь на левый бок. Таким образом, получится наладить кровообращение.Пейте подсоленную воду (1 чайная ложка соли на 1 литр воды), но только маленькими глотками, чтобы не спровоцировать рвоту.Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, дышите глубоко и размеренно. Попросите кого-нибудь из близких сделать вам массаж стоп.Если головная боль, головокружение и покраснение длятся дольше 1 часа или была потеря сознания, обязательно вызовите скорую помощь.Факторы рискаТепловой удар чаще всего поражает пожилых людей, которые живут в квартирах или домах без хорошей вентиляции, не имеющих кондиционера или вентилятора. К другой группе высокого риска относятся люди любого возраста, которые не употребляют достаточное количество воды, страдают хроническими заболеваниями или чрезмерно злоупотребляющие алкогольные напитки.Основные факторы риска:Возраст. Младенцы, дети до 4 лет и взрослые старше 65 особенно уязвимы, потому что они адаптируются к повышению температуры воздуха медленнее, чем другие люди.Состояние здоровья. К заболеваниям, способным спровоцировать тепловой удар, относятся: болезни сердца, легких или почек, ожирение или недостаточный вес, высокое артериальное давление, сахарный диабет, психические патологии, серповидно-клеточная анемия, алкоголизм, солнечный ожог и любые состояния, вызывающие лихорадку.Лекарства. Применение определенных лекарств может привести к тепловому удару. Это: антигистаминные, седативные и противосудорожные средства, таблетки для похудения, диуретики, транквилизаторы, антидепрессанты и антипсихотики, препараты для сердца и нормализации артериального давления, такие как бета-адреноблокаторы и вазоконстрикторы.Профилактика теплового удараПеред выходом из дома нанесите на все тело солнцезащитный крем с высокой степенью защиты.Запланируйте мероприятия на свежем воздухе в прохладное время дня.Пейте много жидкости. При этом избегайте напитков со слишком большим содержанием сахара, кофеина и алкоголя, так как они провоцируют развитие обезвоживания.Носите свободную светлую одежду и широкополую шляпу.Никогда не оставляйте в машине маленьких детей, которые самостоятельно не смогут выйти из салона или взрослых с ограниченными двигательными возможностями.