Интервальное голодание может оказаться полезным для сердца диабетиков

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Сочетание гипертонии и сахарного диабета 2 типа очень опасно. В новом исследовании, которое было проведено на животных, ученые выяснили, что этот риск можно сократить при помощи популярного паттерна питания. Научная работа опубликована в Proceedings of National Academy of Sciences.От артериальной гипертонии страдают около 75% пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Она значительно ухудшает здоровье диабетиков и связана с повышенным риском смерти и сосудистых осложнений.У колебаний артериального давления есть свои суточные ритмы. Обычно давление снижается ночью, «подскакивает» утром и держится повышенным в течение дня. Однако у некоторых людей ночного снижения не наблюдается, в таком случае риск сердечно-сосудистых болезней особенно высок. Этот феномен распространен среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа.В новом исследовании, которое было проведено на мышах, ученые из Кентуккийского университета испытали влияние интервального голодания на мышей с сахарным диабетом и гипертонией.В эксперименте ученые ограничили доступ мышей к пище восьмью часами в день в дневное время, когда те обычно бодрствуют. Это вмешательство способствовало тому, что у мышей не развивался паттерн повышения артериального давления, при котором оно не снижалось ночью. У животных, давление которых уже было патологически повышенным во время сна, такое интервальное питание было связано с восстановлением нормального суточного ритма его показателей. Этот эффект сохранялся даже после того, как мышам разрешили есть 12 часов в день. В контрольной группе мышей, которые питались как обычно, таких положительных изменений не произошло.Ученые сообщили, что положительные изменения в паттернах давления появились именно благодаря изменению ритма питания, а не из-за ограничения калорийности дневного рациона.«Мы воодушевлены этими данными и тем, какое место они могут занять в будущих клинических исследованиях. В дополнения к таким изменениям образа жизни, как диета и упражнения, интервальное голодание может оказаться полезным людям с сахарным диабетом 2 типа», пишут ученые. Авторы исследования планируют проверить новые данные на людях в обозримом будущем.