Отдых на море полезен для здоровья?

Что делает отдых на море таким полезным и приятным времяпровождением?Плавание в воде, прогулки на пляже, всевозможные спортивные развлечения - это та физическая активность, которой многим из нас так не хватает в течение года. К тому же это гораздо увлекательнее, чем посещение спортзала.Солнечный свет, который нужен нашему организму для выработки витамина D и целого ряда веществ, регулирующих нашу нервную систему. Недостаточная освещенность может влиять на наше настроение.Морская вода и растворенные в ней вещества зачастую облегчает течение многих кожных заболеваний. Это утверждение до сих пор требует серьезных научных доказательств, однако многие дерматологи отмечают улучшение течения экземы или атопического дерматита после отдыха на море.Сам по себе факт отдыха в приятном месте положительно влияет на человека, испытывающего эмоциональные и интеллектуальные перегрузки и стресс.Однако даже эти достоинства отдыха на море могут обернуться серьезными проблемами при несоблюдении достаточно простых рекомендаций.Вода - это источник не только приятных эмоций, но и реальной опасности утопления или травмирования. Несмотря на все предупреждения, каждый год люди тонут, в том числе на отдыхе. По данным Всемирной организации здравоохранения, утопления - третья по значимости причина смерти от непреднамеренных травм в мире (7% смертей от непреднамеренных травм, около 236 000 человек в год). А самые высокие показатели утопления приходятся на детей 1-9 лет.О чем стоить помнить, отправляясь на пляж?Идеально, если вы умеете плавать, но даже это не обеспечивает полной безопасности.Отдавайте предпочтение пляжам, на которых работают спасатели.Не заплывайте далеко, даже если вы уверены в своем таланте пловца.Внимательно следите за флажками, обозначающими безопасность плавания.Никогда не оставляйте детей без присмотра! Даже вашего короткого отсутствия может хватить для трагедии. Дети могут утонуть даже в небольшой ванночке или садовой бочки с водой. Будучи на море или в бассейне, используйте защитные приспособления (жилеты, нарукавники) и не оставляйте детей на попечение их старших сестер или братьев - дети не должны присматривать за детьми.Не купайтесь после употребления алкоголя или наркотиков.Не купайтесь (и тем более не ныряйте!) в незнакомых местах, это чревато серьезными травмами.С осторожностью отнеситесь к купанию в холодной воде - есть риск развития судорог.Избегайте игр с “утоплением”, захватом людей в воде и т.д.Изучите правила оказания первой помощи при утоплении.Помните, что утопление обычно происходит быстро и незаметно, без стереотипных криков о помощи и биений руками по воде.Пребывание на солнце несет не только пользу, но и опасность, связанную с воздействием UV-излучения (что чревато развитием рака кожи) и тепловой болезнью (тепловое истощение и тепловой удар). Что же делать?Избегайте нахождения на солнце с 11.00 утра до 15-16.00 вечера. Дети младше 6 месяцев не должны находиться под прямыми солнечными лучами.Носите свободную легкую одежду светлых тонов и головные уборы, защищающие ваше лицо, шею и уши. Внимательно отнеситесь к выбору солнечных очков для вас и ваших детей - они должны быть качественными и хорошо защищать глаза.Регулярно пейте, не дожидаясь появления чувства жажды. В качестве напитков подойдет прохладная вода, фруктовые или овощные соки, спортивные изотонические напитки. Кофе, сладкие газированные напитки, алкоголь в этой ситуации очень нежелательны.Используйте солнцезащитные средства с UV индексом не ниже 30, не забывая регулярно обновлять их на коже (не реже 1 раза в 2 часа, а также после каждого купания). Помните, что даже ваша одежда или вода, в которой вы плаваете, частично пропускают ультрафиолетовые лучи. Крем нужно наносить за 30 минут до выхода на солнце на открытые участки кожи (да-да, уши и лысина тоже считаются!) в достаточном количестве (около 2 чайных ложек при нанесении на лицо, шею и руки; около 2 столовых ложек при нанесении на тело).Внимательно следите за состоянием наиболее уязвимых членов семьи - детей, пожилых.Еще одна неприятность, о которой стоит помнить на отдыхе - это риск чем-либо заразиться: кишечные инфекции, респираторные инфекции, а сейчас еще и коронавирусная инфекция. Как этого избежать?При купании избегайте попадания воды в рот и глаза, не проглатывайте воду, научите этому своих детей. После купания удаляйте воду из ушей.Если у вас есть повреждения кожи (например, после хирургической операции или пирсинга), стоит избегать купания или использовать водостойкие пластыри.Изучите рекомендации для путешественников - возможно, вам стоит использовать только бутилированную воду для питья, умывания и чистки зубов.Соблюдайте личную гигиену - чаще мойте руки и продукты.Внимательно относитесь к пище, которую вы едите и ее свежести.В местах общего пользования (душ, бассейн) старайтесь использовать подходящую обувь, чтобы исключить опасность заражения грибком.Если вы страдаете диареей, не стоит идти купаться в бассейн - это способствует распространению возбудителей. Не мочитесь в воду и не разрешайте делать это своим детям. Проверяйте детские подгузники каждые 30-60 минут, при необходимости их сменить - делайте это вне водоема.Отдельного упоминания заслуживает сохраняющаяся опасность заразиться COVID-19. Вирус активен и на курортах, поэтому соблюдение простых профилактических рекомендаций по-прежнему актуально:Избегайте пребывания в людных местах, в местах с плохой вентиляцией, контакта с больными людьми. Отдавайте предпочтение активности на свежем воздухе.Мойте руки с мылом не менее 20 секунд, при необходимости обрабатывайте их спиртосодержащим средством.Старайтесь не трогать грязными руками лицо, нос, глаза, рот.Используйте маску для защиты, если это необходимо.Прикрывайте лицо во время чихания и кашля, а после - мойте руки.Вакцинируйтесь.Своевременно проходите тестирование, особенно в случае появления симптомов респираторной инфекции. Не путешествуйте при положительном результате теста на COVID-19!Морская вода или вода в бассейне может обладать раздражающим действием на кожу пациентов с кожными заболеваниями, например, с атопическим дерматитом. Пребывание на солнце также может усугублять сухость кожи. Таким образом, стоит последовать некоторым рекомендациям по защите кожи:Перед купанием нанесите на кожу эмолиент, для поддержания защитного липидного слоя на ее поверхности.После купания примите душ, тщательно смыв с себя соль. Осушите кожу без трения, мягко промакивая ее полотенцем. Нанесите солнцезащитный крем.Вернувшись домой с пляжа, примите душ с мягким очищающим средством, аккуратно осушите кожа и нанесите эмолиент повторно. Если необходимо, нанесите на имеющиеся очаги крем с глюкокортикостероидами, который вы обычно используете.