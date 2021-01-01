Вот почему витамин С так важен в лечении дефицита желез и анемии

Дефицит железа наиболее распространен среди беременных женщин, детей до пяти лет, женщин репродуктивного возраста и пожилых людей. Может ли добавка с витамином С помочь?Добавки могут помочь с широким спектром проблем со здоровьем. Исследования показывают, что потребление большего количества витамина С может повысить уровень антиоксидантов в крови до 30 процентов. Это помогает естественной защите организма бороться с воспалением. Витамин С - сильный антиоксидант, который может повысить уровень антиоксидантов в крови и помочь в лечении дефицита железа.Железо необходимо для развития клеток мозга, физического роста и синтеза гормонов, а также поддерживает метаболизм в мышцах. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, хотя множественные факторы могут способствовать дефициту железа, причины можно сгруппировать в две основные категории: повышенная потребность в железе и снижение потребления или всасывания железа.Без достаточного количества железа ваше тело не может производить в красных кровяных тельцах достаточное количество вещества, которое позволяет им переносить кислород (гемоглобин). В результате железодефицитная анемия может вызывать у вас усталость и одышку.В исследовании, опубликованном в Jama Network, были дополнительно изучены эффективность и безопасность витамина С для приема добавок железа у взрослых пациентов с железодефицитной анемией.В исследовании отмечается:Согласно заключению исследования, среди пациентов с ЖДА пероральные добавки железа были эквивалентны пероральным добавкам железа плюс витамин С в улучшении восстановления гемоглобина и железа.Исследования показали, что абсорбция железа может быть увеличена в результате употребления апельсинового сока во время еды (до максимальной рекомендованной дневной дозы витамина С для человека), сообщает GP Online.«Более того, усиление абсорбции железа в присутствии витамина С, по-видимому, особенно заметно в пище, содержащей ингибиторы абсорбции железа. Витамин С также может участвовать в переносе железа в кровь, а также в мобилизации его из запасов железа».Как и в случае с большинством добавок, всегда лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо новые добавки.