Назван способ снизить давление без таблеток

Упражнения, эффективность которых доказана наукой.Ученые проверили, как упражнения разработанные для лечения болезней легких, могут помочь гипертоникам. Они показали высокую эффективность.В работе приняли участие 36 человек в возрасте от 50 до 79 лет, у которых артериальное давление было выше нормы (выше 120/80 миллиметров ртутного столба). Других отклонений в состоянии здоровья у них не было. Половине из них ученые назначили курс силовых тренировок дыхательных мышц с высоким сопротивлением, другая делала плацебо-упражнения (с меньшим сопротивлением).Дыхательные упражненияМетод дыхательных тренировок был разработан в 1980 годах, чтобы помочь больным с тяжелыми легочными заболеваниями. Он рассчитан на диафрагму и другие мышцы, которые обеспечивают вдох. Упражнения заключаются в дыхании через специальное устройство, которое обеспечивает сопротивление вдоха. (Существуют портативные приборы для использования дома).Сначала рекомендовалось делать такие упражнения по 30 минут в день. Однако в новом исследовании ученые используют сокращенный режим тренировки – 30 вдохов в день, это занимает примерно пять минут. Упражнение нужно было выполнять шесть дней в неделю.Влияние на гипертониюПосле шести недель дыхательных тренировок у людей наблюдалось снижение систолического (верхнего) давления в среднем на 9 пунктов.Ученые указывают, что таких показателей врачи обычно ожидают от интенсивной получасовой ходьбы пять раз в неделю – это можно сравнить с действием некоторых режимов лекарственной терапии.Эффект дыхательных упражнений сохранялся в течение шести недель после того, как участники исследования прекратили делать их.У участников исследования, которые выполняли «настоящие» упражнения, улучшилась функция эндотелия (внутренней оболочки) артерий и увеличилась концентрация оксида азота в них. Это указывает на снижение риска сердечно-сосудистых болезней.Кроме этого у них снизились показатели оксидативного стресса и воспаления, высокий уровень которых также связан с болезнями сердца.У людей, которые проходили курс «поддельных» тренировок, улучшений в состоянии здоровья не произошло. Ученые отмечают, что 95% участников исследования полностью прошли весь шестидневный курс. То есть, привязанность к этому методу лечения может быть высокой.Ученые не уверены, какой биологический механизм обеспечивает снижение давление после дыхательных тренировок. Одна из их теорий состоит в том, что в ответ на сопротивление дыханию организм вырабатывает оксид азота, которые расширяет сосуды.