Почему тесты на коронавирус часто показывают ложные результаты
По словам специалиста, результаты тестирования напрямую зависят от чистоты биоматериала, который подвергается проверке. Если в биоматериале есть какие-либо примеси - это часто приводит к ошибочным результатам. Врач напомнил, что примерно за пять часов до теста нельзя закапывать нос, полоскать горло, чистить зубы, купить, пить и есть.
"Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", - отметил Водовозов.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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