Почему тесты на коронавирус часто показывают ложные результаты

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Довольно часто ПЦР-тесты на коронавирус дают ложные результаты. Тест-системы способны ошибочно полагать, что испытуемый более коронавирусом, или напротив - полностью здоров, хотя он инфицирован. Терапевт Алексей Водовозов в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, почему тесты могут ошибаться.По словам специалиста, результаты тестирования напрямую зависят от чистоты биоматериала, который подвергается проверке. Если в биоматериале есть какие-либо примеси - это часто приводит к ошибочным результатам. Врач напомнил, что примерно за пять часов до теста нельзя закапывать нос, полоскать горло, чистить зубы, купить, пить и есть."Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", - отметил Водовозов.