Почему нельзя мочить место прививки от коронавируса

В некоторых случаях место прививки категорически нельзя мочить водой. Такую же рекомендацию медики дают тем, кто проходить вакцинацию от коронавируса. Представитель Минздрава РФ Оксана Драпкина в беседе с ТАСС объяснила, чем вызвана эта необходимость.

По её словам, если влага попадает на место прививки, то велика вероятность того, что это приведет к воспалению места введения вакцины. Специалист отмечает, что это не приведет ни к чему хорошему, а напротив - может негативно отразиться на здорове.

Также в Минздраве напомнили, что в течение недели после прививки необходимо воздерживаться от тяжёлых физических нагрузок, а также употребления спиртных напитков.
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