Почему нельзя мочить место прививки от коронавируса
По её словам, если влага попадает на место прививки, то велика вероятность того, что это приведет к воспалению места введения вакцины. Специалист отмечает, что это не приведет ни к чему хорошему, а напротив - может негативно отразиться на здорове.
Также в Минздраве напомнили, что в течение недели после прививки необходимо воздерживаться от тяжёлых физических нагрузок, а также употребления спиртных напитков.
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