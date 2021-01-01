Чем опасно холотропное дыхание

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Холотропное дыхание — очередное заблуждение или работающая техника?Если коротко, то холотропное дыхание — это техника глубого быстрого дыхания, цель которой заключается в достижении измененного состояния сознания. Практикующие эту технику полагают, что такии образом они смогут решить свои психологические проблемы и серьезно улучшить физическое состояние.Обычно холотропное дыхание практикуют в небольших группах, участники разбиваются на пары, в которой один дышит, а другой контролирует процесс. Инструктор при этом говорит, как дышать — с какой скоростью и с каким ритмом. Такие занятия проводятся под музыку и могут продолжаться несколько часов.Практикующие отмечают, что такое дыхание позволяет им достичь определенного состояния сознания, в котором они, например, могут вспомнить давно забытые переживания из детства, чтобы лучше понять себя в настоящем.Исследований на эту тему проводилось не так много — всего пять, но ни одно из них не подтвердило эффективность методики для решения психологических и тем более физических проблем.Более того, показана эта техника далеко не всем, поскольку вызывает головокружение, потерю сознания, а в некоторых случаях судороги. Это связано с тем, что кровь насыщается углекислым газом, поэтому прежде чем практиковать, нужно проконсультироваться с врачом. И даже если врач не запрещает такой способ дыхания, отказываться от традиционных методов лечения нельзя.