Псилоцибин приводит к росту нервных связей, потерянных при депрессии
Ответ на эти вопросы дали ученые из Йельского университета. В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, они сообщили, что однократное введение мышам вещества привело к моментальному и продолжительному усилению связей между нейронами.
«Мы не только увидели увеличение числа нейронных связей на 10%. Их стало в среднем на 10% больше, поэтому связи также были сильнее», - рассказывает Алекс Кван из Йельского университета, доцент кафедры психиатрии и нейробиологии, автор статьи.
Предыдущие лабораторные эксперименты показали, что псилоцибин может снижать тяжесть депрессии. Новая работа продемонстрировала, что использование соединения приводит к увеличению плотности дендритных шипов, которые важны для передачи информации между нервными клетками. Их количество увеличилось в течение суток после введения мышам псилоцибина, а эффект сохранялся в течение 30 дней.
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