Псилоцибин приводит к росту нервных связей, потерянных при депрессии

Психоделический компонент псилоцибин, встречающийся в галлюциногенных грибах, уже многие годы рассматривается как вариант лечения депрессии. Однако до недавнего времени не было ясно, как именно вещество работает в мозге и насколько долгосрочными являются результаты его применения.Ответ на эти вопросы дали ученые из Йельского университета. В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, они сообщили, что однократное введение мышам вещества привело к моментальному и продолжительному усилению связей между нейронами.«Мы не только увидели увеличение числа нейронных связей на 10%. Их стало в среднем на 10% больше, поэтому связи также были сильнее», - рассказывает Алекс Кван из Йельского университета, доцент кафедры психиатрии и нейробиологии, автор статьи.Предыдущие лабораторные эксперименты показали, что псилоцибин может снижать тяжесть депрессии. Новая работа продемонстрировала, что использование соединения приводит к увеличению плотности дендритных шипов, которые важны для передачи информации между нервными клетками. Их количество увеличилось в течение суток после введения мышам псилоцибина, а эффект сохранялся в течение 30 дней.