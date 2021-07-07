Ученые нашли место в организме, где прячется новый коронавирус

В Бразилии исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу обнаружили, что новый коронавирус (SARS-CoV-2) инфицирует слюнные железы и размножается в них. Исследование со вскрытием пациентов, умерших от осложнений COVID-19 показало, что ткани, специализирующиеся на производстве и выделении слюны, служат резервуарами для нового коронавируса. Своими результатами ученые поделились в Journal of Pathology.Исследователи заявили, что это открытие помогает объяснить, почему вируса так много в слюне, а значит, ученые могут разработать больше тестов на COVID-19 с использованием слюны.«Впервые была продемонстрирована способность респираторного вируса инфицировать слюнные железы и размножаться в них. До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие, такие заболевания как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Эта информация может объяснить высокую заразность коронавируса», - рассказывает Бруно Фернандес Матук, первый автор статьи.