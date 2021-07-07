Плохой слух ведет к снижению физических функций

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, нарушение слуха связано со значительным и более быстрым ухудшением физических функций у пожилых людей по сравнению со сверстниками с нормальным слухом.Ученые из Школы общественного здравоохранения Блумберга использовали данные почти 3 тыс. человек. Исследователи обнаружили, что у одной трети участников был нормальный слух, у 40 процентов легкое нарушение слуха, у 23 процентов умеренное, а у 4 процентов тяжелое.Нарушение слуха было связано с более высокими шансами на низкие оценки физической работоспособности. Наблюдение длилось в течение девяти лет. За это время ученые обнаружили у участников с нарушением слуха более быстрое снижение кратковременной физической работоспособности.«Результаты этого исследования показывают, что, поскольку нарушение слуха является распространенным, но излечимым заболеванием, оно может быть целью вмешательств, направленных на замедление снижения физических функций, связанных со старением», - пишут авторы.