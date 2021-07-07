Медики рассказали, о чем свидетельствует изменение цвета мочи

Это один из важных симптомов, на который стоит обращать внимание.Изменение цвета мочи является признаком многих патологических состояний, требующих безотлагательного лечения. Поэтому разберем подробнее, какие заболевания могут повлиять на изменение окраски мочи и какие методы лечения будут целесообразными.Отметим, что в норме моча является светло-желтого цвета. Насыщенность также будет зависеть от возраста, у ребенка моча светлая, а у взрослого — более насыщенная.Однако изменить ее прозрачность и окраску могут множество факторов.Так распространенным признаком урологических проблем является появление крови (эритроцитов) в моче — гематурия. Выделяют микрогематурию или макрогематурию, которые различаются количеством эритроцитов в моче. При первом варианте они достигают от 3 и более в поле зрения, а при макрогематурии — кровь видно невооруженным глазом. Цвет мочи может быть от светло-розового до темно-бордового (в зависимости от степени гематурии).Цвет мочи: характеристикаМоча прозрачного цвета: свидетельствует о достаточном насыщении организма жидкостью.Темно-желтый: является признаком необходимости восстановить водный баланс.Коричневый цвет мочи: причин несколько, от поражения печени к приему определенных лекарственных препаратов (например, антибиотиков).Оранжевый оттенок: может быть признаком избыточного количества билирубина в моче, что указывает на нарушение желчных протоков.Красный цвет: возможна связь с приемом соответствующих продуктов (свёкла), так и не есть исключение развития онкологии (рак почек).Основные причины изменения цвета мочиТравмы мочевым катетером: на возникновение повреждения влияет как непосредственно неправильное установление мочевого катетера (с раздутым баллоном), так и с дополнительным наличием сопутствующих заболеваний мочеполовой системы. Например, у мужчин риски травм и сложность установления повышаются при гиперплазии простаты.Пиурия: появление гноя обычно происходит при длительном установлении мочевого катетера, с предшествующим развитием бактериурии.Рабдомиолиз: клинико-лабораторный синдром, характеризующийся разрушением мышечной ткани, в результате чего мышечный белок попадает в кровь, а затем в почки. Моча при этом приобретает цвет темного чая, что визуально возможно спутать с гематурией. Причины развития рабдомиолиза обычно связаны с травмами, употреблением алкоголя или наркотических препаратов. При этом больного беспокоить, кроме темной мочи, мышечная слабость и миалгия.Нефролитиаз (камни в почках): мочекаменная болезнь является одной из основных причин появления крови в моче (гематурия). При этом само заболевание связано с рационом человека, а именно чрезмерным употреблением продуктов с содержанием оксалатов (шпинат, черный шоколад), недостаточным потреблением жидкости и наличием избыточной массы тела.Гиперплазия предстательной железы доброкачественного характера: характерным признаком является развитие макрогематурии. Появление крови в моче связана с разрастанием новых сосудов в железе или предварительным проведением лечения гиперплазии (трансуретральная резекция простаты).Инфекция мочевыводящих путей: самый распространенный возбудитель является кишечная палочка, а характерным признаком будет появление крови в моче. Дополнительно отмечаются повышение температуры тела, частые позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся болевыми ощущениями. Лечение при этом будет базироваться на проведении антибиотикотерапии.К временным явлениям изменения цвета мочи у здорового человека входит прием определенных лекарственных препаратов, пищевых продуктов или красителей.ТактикаВ целях установки причины поражения проводится ряд лабораторных и инструментальных методов исследования:КТ и МРТ;УЗИ почек;цистоскопия.Соответственно, что следующая тактика лечения будет непосредственно зависеть от причины, вызвавшей данное нарушение.ПрофилактикаЧтобы снизить риски нарушения и соответственно изменений со стороны мочи, стоит обращать внимание на свой образ жизни:Соблюдать питьевой режим (темный цвет мочи будет свидетельствовать о дефиците жидкости в организме).Профилактика инфекции мочевых путей.Соблюдение правил личной гигиены.Сбалансированный рацион, с контролем употребляемого белка и солей.В том случае, если Вы заметили изменения со стороны окраски мочи не стоит заниматься самолечением, не разобравшись в возможных причинах нарушения. В первую очередь обратитесь к врачу!