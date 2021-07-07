Медики рассказали, о чем свидетельствует изменение цвета мочи
Изменение цвета мочи является признаком многих патологических состояний, требующих безотлагательного лечения. Поэтому разберем подробнее, какие заболевания могут повлиять на изменение окраски мочи и какие методы лечения будут целесообразными.
Отметим, что в норме моча является светло-желтого цвета. Насыщенность также будет зависеть от возраста, у ребенка моча светлая, а у взрослого — более насыщенная.
Однако изменить ее прозрачность и окраску могут множество факторов.
Так распространенным признаком урологических проблем является появление крови (эритроцитов) в моче — гематурия. Выделяют микрогематурию или макрогематурию, которые различаются количеством эритроцитов в моче. При первом варианте они достигают от 3 и более в поле зрения, а при макрогематурии — кровь видно невооруженным глазом. Цвет мочи может быть от светло-розового до темно-бордового (в зависимости от степени гематурии).
Цвет мочи: характеристика
Моча прозрачного цвета: свидетельствует о достаточном насыщении организма жидкостью.
Темно-желтый: является признаком необходимости восстановить водный баланс.
Коричневый цвет мочи: причин несколько, от поражения печени к приему определенных лекарственных препаратов (например, антибиотиков).
Оранжевый оттенок: может быть признаком избыточного количества билирубина в моче, что указывает на нарушение желчных протоков.
Красный цвет: возможна связь с приемом соответствующих продуктов (свёкла), так и не есть исключение развития онкологии (рак почек).
Основные причины изменения цвета мочи
Травмы мочевым катетером: на возникновение повреждения влияет как непосредственно неправильное установление мочевого катетера (с раздутым баллоном), так и с дополнительным наличием сопутствующих заболеваний мочеполовой системы. Например, у мужчин риски травм и сложность установления повышаются при гиперплазии простаты.
Пиурия: появление гноя обычно происходит при длительном установлении мочевого катетера, с предшествующим развитием бактериурии.
Рабдомиолиз: клинико-лабораторный синдром, характеризующийся разрушением мышечной ткани, в результате чего мышечный белок попадает в кровь, а затем в почки. Моча при этом приобретает цвет темного чая, что визуально возможно спутать с гематурией. Причины развития рабдомиолиза обычно связаны с травмами, употреблением алкоголя или наркотических препаратов. При этом больного беспокоить, кроме темной мочи, мышечная слабость и миалгия.
Нефролитиаз (камни в почках): мочекаменная болезнь является одной из основных причин появления крови в моче (гематурия). При этом само заболевание связано с рационом человека, а именно чрезмерным употреблением продуктов с содержанием оксалатов (шпинат, черный шоколад), недостаточным потреблением жидкости и наличием избыточной массы тела.
Гиперплазия предстательной железы доброкачественного характера: характерным признаком является развитие макрогематурии. Появление крови в моче связана с разрастанием новых сосудов в железе или предварительным проведением лечения гиперплазии (трансуретральная резекция простаты).
Инфекция мочевыводящих путей: самый распространенный возбудитель является кишечная палочка, а характерным признаком будет появление крови в моче. Дополнительно отмечаются повышение температуры тела, частые позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся болевыми ощущениями. Лечение при этом будет базироваться на проведении антибиотикотерапии.
К временным явлениям изменения цвета мочи у здорового человека входит прием определенных лекарственных препаратов, пищевых продуктов или красителей.
Тактика
В целях установки причины поражения проводится ряд лабораторных и инструментальных методов исследования:
КТ и МРТ;
УЗИ почек;
цистоскопия.
Соответственно, что следующая тактика лечения будет непосредственно зависеть от причины, вызвавшей данное нарушение.
Профилактика
Чтобы снизить риски нарушения и соответственно изменений со стороны мочи, стоит обращать внимание на свой образ жизни:
Соблюдать питьевой режим (темный цвет мочи будет свидетельствовать о дефиците жидкости в организме).
Профилактика инфекции мочевых путей.
Соблюдение правил личной гигиены.
Сбалансированный рацион, с контролем употребляемого белка и солей.
В том случае, если Вы заметили изменения со стороны окраски мочи не стоит заниматься самолечением, не разобравшись в возможных причинах нарушения. В первую очередь обратитесь к врачу!
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