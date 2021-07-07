Психотерапевты рассказали, реально ли бороться с ретравматизацией в одиночестве

Если человек не выходит из замкнутого круга неприятных ситуаций, которые повторяются снова и снова, то его состояние принято называть ретравматизацией. Можно ли преодолеть такое состояние самостоятельно — рассказали психотерапевты.Может ли быть так, что пережив сильную психологическую травму, человек снова создаст условия, в которых она повторится? "Я как будто притягиваю мужчин определенной категории" — повторяют некоторые женщины, не подозревая, что сами тянутся к травмирующему опыту.Ретравматизация — повторное получение психологической травмы. В этом не всегда виноват человек, который получает травму, но его реакция на события будет определять его будущее поведение в подобной ситуации. "Ретравматизация происходит бессознательно. Например, девушка, которая потеряла парня из-за его наркозависимости, начинает смотреть фильмы и читать книги по теме. Это замкнутый круг, который очень вредит психике. Человек может бессознательно желать страданий из-за мазохистских наклонностей", — говорит Олег Долгицкий, психолог, социальный философ.Семейный психотерапевт Яна Тузова добавила, что причина ретравматизации — незавершенность ситуации. Человек не проработал сильные эмоциональные переживания, поэтому неосознанно создает условия для их повторения, т.к. переживания, несмотря на их болезненность, были самыми яркими в жизни. "Выйти из замкнутого круга можно, но часто это очень непросто. Если обратиться к психологу, то шансов на благоприятный исход будет больше", — сказала Тузова.