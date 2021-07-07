Пандемия спровоцировала всплеск опасных психических расстройств

Количество испанцев, у которых в период карантина обострилось импульсивное расстройство личности, достигло исторического максимума. До наступления карантинных ограничений их было значительно меньше.Небольшое по масштабу исследование, проведенное учеными из Испании, продемонстрировало всплеск случаев импульсивного расстройства личности (ИРС) у пациентов с болезнью Паркинсона из Испании. Оказалось, что они встречаются намного чаще и протекают более тяжело в условиях самоизоляции, связанной с COVID-19, чем до начала пандемии. Кроме того, эти расстройства чаще встречались у более молодых людей с ранним началом болезни Паркинсона, у которых в анамнезе чаще отмечались случаи депрессии.Это исследование демонстрирует еще одну не очень известную науке опасность длительной самоизоляции. Еще никогда человечество не находилось в таких условиях, когда много месяцев подряд миллионы людей должны были сидеть дома. Даже во время вспышки «испанки» в 1918-1920 годах никаких самоизоляций не вводилось. Возможно, это и привело к такой ужасающей смертности. Тогда от гриппа умерли от 30 до 80 миллионов человек в разных странах мира. Сейчас количество жертв приближается к 4 млн, а пандемия вышла на плато.Но самоизоляция привела к вспышкам психических расстройств из-за повышения уровня стресса. Одним из них и является импульсивное расстройство личности у пациентов с болезнью Паркинсона. При этом расстройстве человек часто не может противостоять своим желаниям и импульсам, он совершает разного рода рискованные поступки вроде азартных игр, навязчивых покупок, переедания или компульсивного сексуального поведения.