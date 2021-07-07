Пандемия спровоцировала всплеск опасных психических расстройств
Небольшое по масштабу исследование, проведенное учеными из Испании, продемонстрировало всплеск случаев импульсивного расстройства личности (ИРС) у пациентов с болезнью Паркинсона из Испании. Оказалось, что они встречаются намного чаще и протекают более тяжело в условиях самоизоляции, связанной с COVID-19, чем до начала пандемии. Кроме того, эти расстройства чаще встречались у более молодых людей с ранним началом болезни Паркинсона, у которых в анамнезе чаще отмечались случаи депрессии.
Это исследование демонстрирует еще одну не очень известную науке опасность длительной самоизоляции. Еще никогда человечество не находилось в таких условиях, когда много месяцев подряд миллионы людей должны были сидеть дома. Даже во время вспышки «испанки» в 1918-1920 годах никаких самоизоляций не вводилось. Возможно, это и привело к такой ужасающей смертности. Тогда от гриппа умерли от 30 до 80 миллионов человек в разных странах мира. Сейчас количество жертв приближается к 4 млн, а пандемия вышла на плато.
Но самоизоляция привела к вспышкам психических расстройств из-за повышения уровня стресса. Одним из них и является импульсивное расстройство личности у пациентов с болезнью Паркинсона. При этом расстройстве человек часто не может противостоять своим желаниям и импульсам, он совершает разного рода рискованные поступки вроде азартных игр, навязчивых покупок, переедания или компульсивного сексуального поведения.
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