Трансплантация кала может оказаться перспективным методом лечения COVID-19
Ученые из Варшавского медицинского университета описали два случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов, которые получили пересадку кишечной микробиоты по поводу инфекции C. Difficile. Симптомы COVID-19 у них появились вскоре после процедуры.
У первого пациента, мужчины 80 лет, из-за рецидивирующей инфекции C difficile развился сепсис и пневмония. Ему провели тест на COVID-19 (который оказался положительным) после того, как у него поднялась температура и появились в крови маркеры воспаления. Мужчине назначили лечение ремдесивиром и плазмой с антителами против коронавируса.
В исследованиях назначенные пациенту методы лечения COVID-19 ускоряли выздоровление лишь немного. Однако через два дня после получения трансплантации кишечной микробиоты у пациента неожиданно пропали симптомы вирусной инфекции, течение пневмонии не стало хуже.
Второму пациенту было 19 лет. Трансплантация микробиоты была назначена ему по поводу инфекции C difficile на фоне неспецифического язвенного колита. COVID-19 у него диагностировали через 15 часов после процедуры, его симптомы были сходны симптомами первого пациента. После двух приступов лихорадки симптомы исчезли без дополнительного лечения.
После того, как пациенты заболели COVID-19, ученые провели анализ кала обоих пациентов на коронавирус. Это нужно было сделать, чтобы исключить заражение при трансплантации. Тесты оказались отрицательными.
«Наш главный вывод их этих случаев состоит в том, что фекальные трансплантаты оказались безопасными и столь же эффективными в лечении рецидивирующей инфекции C. Difficile у пациентов с сопутствующим COVID-19», пишут ученые.
Помимо этого, они подняли вопрос, может ли влиять трансплантация стула на течение COVID-19. У обоих пациентов были факторы риска, предрасполагающие к тяжелому течению этой болезни, однако инфекция протекала легко, симптомы быстро исчезли. Одним из объяснений этому, считают ученые, может быть то, что трансплантат предотвратил развитие опасных сценариев. Потенциально это могло произойти в результате взаимодействия микробиома кишечника с иммунной системой.
Ученые указывают, что описанные два случая не позволяют делать выводов об эффективности фекальной трансплантации при COVID-19.
«Эти данные позволяют нам предположить, что влияние на кишечный микробом заслуживает дальнейшего изучения в качестве иммуномодулирующей стратегии при COVID-19», написали авторы клинического отчета. Они планируют провести клиническое исследование фекальной трансплантации как дополнительной терапии при коронавирусной инфекции.
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