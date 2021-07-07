Музыка крайне важна при физических нагрузках
В авторитетном научном издании Journal of Human Sport and Exercise опубликованы результаты исследования ученых из Университета Эдинбурга в Шотландии. Они доказали, что прослушивание музыки во время занятий бегом повышает результативность тренировок и даже заставляет мозг думать о том, что эти нагрузки вовсе не являются столь утомительными. Также наблюдения продемонстрировали, что при умственном или интеллектуальном переутомлении на помощь приходит музыка, которая оказывает нейтрализующий эффект и снижает уровень усталости.
Сами авторы исследования ожидали некоторой пользы от музыки, но не такой сильной. Оказалось, что под воздействием музыки испытавшие интеллектуальное переутомление люди могли выступать на таком же уровне, как и тогда, когда они с таким утомлением не сталкивались. Чтобы оценить способность музыки бороться с интеллектуальной усталостью, к наблюдениям привлекли молодых и активных людей.
Все участники эксперимента уже слушали музыку во время упражнений до исследования. Поэтому им было легче следовать этой привычке и во время экспериментов, которые показали высокую результативность музыки.
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