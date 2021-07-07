Музыка крайне важна при физических нагрузках

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Многие из нас замечали, что тренировки в спортзале или пробежки на свежем воздухе проходят легче, если во время этого в наушниках звучит приятная музыка. Теперь новое исследование показало, почему это происходит.В авторитетном научном издании Journal of Human Sport and Exercise опубликованы результаты исследования ученых из Университета Эдинбурга в Шотландии. Они доказали, что прослушивание музыки во время занятий бегом повышает результативность тренировок и даже заставляет мозг думать о том, что эти нагрузки вовсе не являются столь утомительными. Также наблюдения продемонстрировали, что при умственном или интеллектуальном переутомлении на помощь приходит музыка, которая оказывает нейтрализующий эффект и снижает уровень усталости.Сами авторы исследования ожидали некоторой пользы от музыки, но не такой сильной. Оказалось, что под воздействием музыки испытавшие интеллектуальное переутомление люди могли выступать на таком же уровне, как и тогда, когда они с таким утомлением не сталкивались. Чтобы оценить способность музыки бороться с интеллектуальной усталостью, к наблюдениям привлекли молодых и активных людей.Все участники эксперимента уже слушали музыку во время упражнений до исследования. Поэтому им было легче следовать этой привычке и во время экспериментов, которые показали высокую результативность музыки.