В России появятся зарубежные вакцины от коронавируса

В ближайшее время жители России смогут пройти вакцинацию от коронавируса с применением зарубежных препаратов. Уже две иностранных компании подали заявки в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию собственных препаратов.

Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, если вакцины пройдут проверку, то смогут поступить в гражданский оборот и применятся на территории страны. Также министр напомнил, что на данный момент в РФ зарегистрированы только четыре вакцины отечественного производства.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - отметил Мурашко.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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