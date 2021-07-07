В России появятся зарубежные вакцины от коронавируса
Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, если вакцины пройдут проверку, то смогут поступить в гражданский оборот и применятся на территории страны. Также министр напомнил, что на данный момент в РФ зарегистрированы только четыре вакцины отечественного производства.
"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", - отметил Мурашко.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
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