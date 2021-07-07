Названы болезни, которые обостряются под влиянием солнца

В каких случаях солнце может нанести вред.Солнечная активность во время летней жары может стать причиной обострения ряда болезней и состояний, некоторые из которых могут быть даже опасными. Почему так происходит и можно ли этому помочь.Солнце ускоряет старение кожиУльтрафиолетовые лучи способны влиять на синтез ДНК кожи, изменять соотношение эластических и коллагеновых волокон, вследствие чего, кожа теряет эластичность, покрывается морщинками, что и обуславливает внешний эффект старения.Повышается риск заболеть ракомИз-за воздействия солнечных лучей повышается риск развития рака кожи. Активизация меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих меланин) может приводить к трансформации невусов (родинок) в меланому.Солнечные дерматиты становятся частым явлениемПо словам врача, с каждым годом учащаются случаи развития солнечных дерматитов.«Благодаря развитию фотосенсебилизации (повышенной чувствительности кожи к солнечным лучам) на открытых для действия солнечных лучей участках тела возникает сыпь в виде крапивницы. Это аллергическая реакция и известно, что ее развитие зависит не только от свойств солнца, но и от состояния организма человека. Люди, которые имеют проблемы с пищеварением, заболевания эндокринных органов, нервной системы, аутоиммунные заболевания более склонны к развитию фотодерматитів», — рассказал Александр Золотарев.«Сердечники» и астматики в группе рискаВ жаркую погоду у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может возникать повышение артериального давления с развитием гипертонических кризов. Именно летом количество инфарктов и инсультов значительно повышается.«Нарушения ритма сердца, варикозная болезнь нижних конечностей, отрицательный водный баланс за счет увеличения потери жидкости и низкого ее поступления, заболевания почек — все это факторы, которые повышают риск тромбоза и сердечно-сосудистых осложнений — инсульта или инфаркта.От негативного влияния жары могут пострадать люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы: пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой легких.Ускорение дыхания сухим воздухом приводит к пересыханию слизистой оболочки, ее раздражению, резкому сужению диаметра бронхов, развитию удушья и ухудшению снабжения кислорода к органам и тканям.Могут возникнуть угрожающие жизни состоянияПомимо местного воздействия на кожу солнечные лучи могут вызвать солнечный и тепловой удар. Солнечный удар — это патологическое состояние, обусловленное тепловым воздействием на голову человека, а тепловой удар — это общее перегревание. Оба состояния являются угрожающими жизни человека.Врач добавляет, что симптомы теплового удара могут быть разными и зависят от дозы солнечного нагрузки, возраста, пола, наличия хронических заболеваний и других факторов.Среди симптомов теплового удара можно отметить:головная боль,тошнота,шум в ушах,головокружение,покраснение кожи, которая в тяжелых случаях может стать бледной,развивается тахикардия,частый пульс,нестабильность артериального давления (сначала повышение, а затем снижение ниже нормы),повышается температура тела, может возникать рвота,потеря сознания,судороги.«При развитии осложнений от «солнечных ванн» надо срочно вызвать скорую медицинскую помощь, перенести пострадавшего в тень, обтереть его водой температурой 20-28 градусов, при наличии сознания дать выпить воды. Обязательного спросить больного не принимает ли он какие-то лекарства и есть ли у него какие-то специфические состояния (беременность, климакс, гормонзамісна терапия и тому подобное). Это может быть важным, если человек потеряет сознание до прибытия скорой, а эти данные, которые получат медицинские работники могут быть крайне необходимыми для оказания надлежащей медицинской помощи», — рассказывает медик.Александр Золотарев добавил, что для профилактики развития теплового поражения рекомендовано:соблюдать питьевой режим, не находиться под прямыми лучами солнца с 11 до 17 часов,носить одежду из натуральных тканей,наносить на кожу солнцезащитные кремы,голову укрывать панамой или косынкой,не употреблять алкогольные напитки и напитки со стимулирующим нервную систему эффектом.«Известно, что люди с лишним весом гораздо хуже защищены от негативного воздействия солнца. Поэтому им, как и пожилым людям, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной систем надо быть крайне внимательными во время планирования свидания с солнцем», — резюмировал медик.Несмотря на это солнце нам необходимоНагревая кожу, инфракрасное излучение запускает терморегуляторные механизмы, которые приводят к улучшению циркуляции крови в коже, повышению потоотделения, изменению скорости мочевыделения, частоты дыхательных движений, артериального давления, пульса и других регуляторных изменений.Ультрафиолетовое излучение А-спектра (длинные ультрафиолетовые волны с длиной 400-315 нм) обеспечивают переход витамина Д2 в биологически активную форму Д3. Благодаря витамину Д3 поддерживается постоянный уровень кальция в крови, при недостатке которого у взрослого человека развивается остеопороз, а у ребенка — рахит. Кроме этого витамин Д обеспечивает достаточный уровень активности иммунной системы, поддерживает равновесие гормональной системы, положительно влияет на обмен холестерина, обладает противораковым свойством.Ультрафиолетовые лучи В-спектра (средние ультрафиолетовые волны с длиной 315-280 нм) обеспечивают синтез меланина — пигмента кожи, который создает эффект загара. Сам меланин уменьшает УФ-нагрузку, так как имеет свойства задерживать излучение.Ультрафиолетовое излучение С-спектра (короткие ультрафиолетовые волны с длиной 280-100 нм) имеют бактерицидный эффект, обеззараживая кожу от бактерий, вирусов, грибковой флоры и других патогенных микроорганизмов.Именно излучатели такого спектра используются для обеззараживания поверхностей и воздуха в медицинских и воспитательных учреждениях.