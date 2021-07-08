Что полезнее: вишня или черешня? Мнение диетолога

По словам диетолога Светланы Фус, вишня отличается существенно меньшим содержанием сахара в сравнении с черешней.Многие интересуются, какая ягода полезнее: черешня или, может быть, вишня? Давая пояснения в связи с этим, диетолог заметила в своем блоге, что«витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне».Еще одно полезное свойство вишни в том, что она обеспечивает организм мелатонином, помогающим организму поддерживать нормальный холестерин, а также качественный сон, здоровое функционирование эндокринной системы. В то же время как вишня, так и черешня полезны сердцу и сосудам, способствуют нормализации артериального давления, благоприятно сказываются на состоянии нервной, пищеварительной систем.«В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность: 50-62 килокалорий. Вишня – чемпион по низким показателем гликемического индекса, он равен 22. У черешни он тоже низкий – 25», - поделилась эксперт.