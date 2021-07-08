Установлено, как на психическое и физическое состояние человека влияет недосып

Исследователи из США опубликовали научную работу о том, как на ментальное и физическое состояние человека влияет хронический недостаток сна.Сотрудники Университета Южной Флориды изучили неприятные последствия, которые наступают из-за недосыпа. Выяснилось, что достаточно трех ночей плохого сна, чтобы серьезно нарушить психическое и физическое состояние. Ученые подчеркнули, что человеческому организму для нормальной жизнедеятельности необходимо спать хотя бы шесть часов в сутки.Ученые провели эксперимент с добровольцами, которые спали меньше шести часов в течение восьми дней. Оказалось, что резкий всплеск негативных эффектов начал фиксироваться уже после первой ночи. После нескольких бессонных ночей количество неприятных физических и психических эффектов росло как снежный ком.Раздражение и нервозность, гнев, проблемы с ЖКТ, воспаление верхних дыхательных путей, а также целый набор других болезненных состояний — вот последствия недосыпа. Который, как установили ученые, нельзя компенсировать, если нормально поспать всего одну ночь — то есть, стратегия, при которой человек не высыпается в будние дни, чтобы отоспаться в выходные, не работает. Организму нужен полноценный сон каждую ночь.