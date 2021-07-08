Курение вейпа во время беременности может убить ребенка

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Согласно новому исследованию ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, женщины, которые используют электронные сигареты во время беременности, на 33% чаще рожают детей с низкой массой тела.«Младенцы с низкой массой тела при рождении (менее 2,3 кг) часто нуждаются в специализированной медицинской помощи и подвергаются большему риску ранних осложнений и длительных проблем со здоровьем», - рассказывает доктор Аннетт Риган, ведущий автор исследования.Своими результатами ученые поделились в журнале Obstetrics & Gynecology. Исследователи проанализировали данные о примерно 80 тыс. матерей. Среди этой когорты 1,1% сообщили, что использовали электронные сигареты в течение последних трех месяцев беременности, почти две трети пользователей заявили, что они также курили обычные сигареты в течение этого периода.«Мы обнаружили повышенный уровень низкой массы тела при рождении среди пользователей электронных сигарет. Это было актуально даже в том случае, если они не курили обычные», - подчеркивают авторы.Команда сообщила, что среди пользователей электронных сигарет, как исключительно, так и в сочетании с обычными, частота рождений с низкой массой тела составила 8,1% по сравнению с 6,1% среди тех, кто не употреблял сигареты. При этом рост распространенности составил 33%.