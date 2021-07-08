После черепно-мозговой травмы одного из супругов распадается около трети браков

Даже легкие черепно-мозговые травмы (ЧМТ) могут негативно повлиять на качество жизни: люди нередко страдают от головных болей, бессонницы, плохого настроения, ухудшения памяти и других неприятных симптомов. Все это может серьезно сказаться на отношениях с близкими людьми, считают авторы нового исследования.В своем новом исследовании ученые из Медицинской школы Университета Индианы упомянули, что связь между ЧМТ и разводами была выявлена и раньше, однако в других работах показатели нестабильности брака варьировались от 22% до 85%. В рамках этого исследования многолетнее наблюдение велось за достаточной крупной выборкой пациентов, поэтому его выводы более достоверны.Ученые проанализировали данные Системы моделей травматических повреждений головного мозга (TBIMS) о более чем 1,4 тысячи пациентах, которые на момент госпитализации с ЧМТ состояли в браке. Средний возраст участников в начале наблюдательного периода составил 44 года, из них три четверти — мужчины.Спустя десять лет наблюдений в браке с одним и тем же супругом состояли 66% пациентов. Большинство разводов (68%) произошли в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы пациентов, еще 39% — в первый же год.Авторы исследования также изучили факторы, которые могут повлиять на ухудшение семейных отношений или наоборот, их стабильность. Наименьшему риску развода подвергаются женщины старшего возраста, не имеющих опыта употребления психоактивных веществ. При этом на вероятность расставания с супругом никак не влияла причина или тяжесть травмы, уровень образования, расовая или этническая принадлежность.«Хотя употребление психоактивных веществ само по себе не может вызвать нестабильность в браке, представления супруга о том, что это является проблемой, может способствовать ухудшению отношений», — считают ученые.Авторы исследования считают, что полученные данные могут помочь выявлять пациентов, подвергающихся высокому риску развода после ЧМТ, и оказывать им психологическую поддержку. Кроме того, необходима профилактика употребления психоактивных веществ, которые, очевидно, негативно влияют на семейное счастье.Ранее американские ученые выяснили, что абсолютное большинство пациентов (около 90%) благополучно выздоравливают после сотрясения мозга в течение трех месяцев. Однако у женщин значительно чаще по сравнению с мужчинами сохраняются долгосрочные симптомы. Некоторые пациентки спустя год жаловались на трудности с концентрацией и запоминанием, головные боли и повышенную утомляемость. В основном это женщины 35-49 лет.