Какую колбасу назвали самой вредной для здоровья

Колбасные изделия относят к списку не очень полезных продуктов, потому что в их составе очень много соли и различных добавок, которые способны навредить организму. Есть виды колбас, вполне безопасные для употребления, но есть и те, которые следует немедленно исключить из своего рациона.Медики отметили, что ливерная и кровяная колбаса занимают лидирующие позиции в списке самых опасных для здоровья, потому что они производятся с добавлением внутренних органов животных. Это делает мясные изделия очень жирными, а термическая обработка способствует накоплению канцерогенов в продукте, которые могут вызвать серьезные заболевания почек, печени, сердца и даже онкологию. Также следует ограничить в рационе сырокопченую колбасу из красного мяса, потому что в ее составе очень много соли, животных жиров, которые могут повысить уровень "вредного" холестерина в крови. Более того, регулярное употребление этой колбасы может привести к раку толстой кишки. Среди самых безопасных колбасных изделий медики отметили сыровяленую из мяса птицы, потому что в нем мало жиров и при ее производстве добавляют меньше искусственных добавок. Условно безопасной можно также считать сыровяленую колбасу, приготовленную из высших сортов мяса. Напомним, эксперт в области диетологии Виктор Тутельян рассказал, что колбасные изделия допустимо употреблять 2-3 раза в неделю, тогда они не навредят организму. В противном случае можно спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой.