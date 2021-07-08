Результаты ПЦР-тестов можно будет узнать на Госуслугах

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору за сутки наладить передачу данных по ПЦР-тестам на портал "Госуслуги".Так же Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России. Он поставил задачу довести модель прививки от СOVID-19, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.Субъектам Российской Федерации следует строго соблюдать существующие ограничения на массовые мероприятия. Соответствующий пункт содержится в списке поручений, которые были отданы в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Собрание провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Внимание на это обратили в правительстве страны.