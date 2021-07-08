Какие ошибки в питании ускоряют процесс старения

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровье. Есть продукты, способные помочь организму, а есть и те, которые могут навредить. Врачи-диетологи назвали самые главные ошибки в питании, которые могут ускорить процесс старения.Много натрия Американские исследователи говорят, что не стоит увлекаться продуктами, в составе которых есть много натрия, потому что избыток этого вещества в организме способен вызвать гипертонию (повышенное давление), а также повысить риск заболеваний сердца. Суточная рекомендуемая доза натрия — 2300 мл. Отказ от всех жиров Не нужно отказываться от всех жиров, ведь они нужны для защиты органов и поддержания роста клеток организма. Если вы решили привести свою фигуру в порядок, тогда ограничьте употребление насыщенных жиров, которые повышают уровень "вредного" холестерина в крови.Избыток сахара Сахар — еще один продукт, который нужно употреблять с особой осторожностью, потому что его избыток способен повысить давление, увеличить риск диабета, сердечных проблем и развития жировой болезни печени. Недостаток клетчатки Американские ученые говорят, что дефицит клетчатки в организме может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем и привести к накоплению токсинов. Поэтому постарайтесь обогащать рацион продуктами, которые богаты этим веществом. Экономия на овощах и фруктах Овощи и фрукты — ценный кладезь витаминов и полезных веществ, которые поддерживают нормальное функционирование нашего организма. Если в рационе их будет недостаточно, тогда могут возникнуть проблемы с многими системами и органами.