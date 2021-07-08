Диетолог рассказал, каким людям не стоит даже думать о похудении
Как отметил специалист, есть некий усредненный объем калорий, употребляя который, можно рассчитывать на похудение. Точную формулу вывести очень сложно, так как два человека, которые ведут идентичный образ жизни и едят одинаковую еду, будут тратить разное количество калорий.
"Можно подобрать условия, в которых ваш обмен веществ будет работать оптимальным образом. Это в целом довольно простые условия: еда без очевидно вредных продуктов, нормальный уровень физической активности, полноценный ночной сон. Не помешает еще и такой фактор, как позитивный настрой", — сказал Гинзбург.
Но нужно понимать, что есть люди, которые не смогут похудеть. И не из-за физиологических причин, а из-за того, что условия, необходимые для похудения, не совместимы с их образом жизни. "Речь идет о таких понятиях, как качество жизни, жизненные цели, смысл жизни. Например, человек не может отказаться от какой-то еды или соблюдать режим физической активности. Не может и все тут, даже понимая, что тем самым он делает похудение невозможным", — заявил диетолог.
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