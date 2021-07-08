Диетолог рассказал, каким людям не стоит даже думать о похудении

Сбросить лишние килограммы можно без изнуряющих диет и тяжелых упражнений — для этого нужно повысить объем клетчатки в рационе. Но существуют люди, которые никогда не смогут похудеть.Как отметил специалист, есть некий усредненный объем калорий, употребляя который, можно рассчитывать на похудение. Точную формулу вывести очень сложно, так как два человека, которые ведут идентичный образ жизни и едят одинаковую еду, будут тратить разное количество калорий."Можно подобрать условия, в которых ваш обмен веществ будет работать оптимальным образом. Это в целом довольно простые условия: еда без очевидно вредных продуктов, нормальный уровень физической активности, полноценный ночной сон. Не помешает еще и такой фактор, как позитивный настрой", — сказал Гинзбург.Но нужно понимать, что есть люди, которые не смогут похудеть. И не из-за физиологических причин, а из-за того, что условия, необходимые для похудения, не совместимы с их образом жизни. "Речь идет о таких понятиях, как качество жизни, жизненные цели, смысл жизни. Например, человек не может отказаться от какой-то еды или соблюдать режим физической активности. Не может и все тут, даже понимая, что тем самым он делает похудение невозможным", — заявил диетолог.