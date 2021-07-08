Белый шоколад поможет похудеть
Результаты этого исследования публикует авторитетный научный журнал FASEB Journal, оно было проведено учеными из США в сотрудничестве с испанскими коллегами. Группа экспертов провела рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 19 женщин постклимактерического возраста, которые употребляли по 100 г шоколада утром в течение часа после пробуждения или в течение часа перед сном.
Исследователи сравнили уровень прибавки в весе и многие другие особенности, связанные с отказом от шоколада. Оказалось, что утренний или ночной прием шоколада не приводил к увеличению веса. Более того, получение шоколада утром или вечером влияло на голод и аппетит, состав микробиоты, качество сна и другие показатели. А поглощение шоколада в утренние часы помогало сжигать лишний жир и снижать уровень глюкозы в крови.
Вечерний приём шоколада изменял метаболизм на следующее утро при отдыхе и физических нагрузках. Результаты этого исследования показывают, что не только сама пища, но и время её приёма влияет на физиологические механизмы, которые участвуют в регуляции веса нашего тела.
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