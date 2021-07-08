Белый шоколад поможет похудеть

Мы часто отказываемся от белого и молочного шоколада, выбирая горькую и темную его разновидность, считающуюся самой полезной. Тем удивительней результаты нового исследования, которое показало, что белый шоколад эффективно помогает терять лишние килограммы.Результаты этого исследования публикует авторитетный научный журнал FASEB Journal, оно было проведено учеными из США в сотрудничестве с испанскими коллегами. Группа экспертов провела рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 19 женщин постклимактерического возраста, которые употребляли по 100 г шоколада утром в течение часа после пробуждения или в течение часа перед сном.Исследователи сравнили уровень прибавки в весе и многие другие особенности, связанные с отказом от шоколада. Оказалось, что утренний или ночной прием шоколада не приводил к увеличению веса. Более того, получение шоколада утром или вечером влияло на голод и аппетит, состав микробиоты, качество сна и другие показатели. А поглощение шоколада в утренние часы помогало сжигать лишний жир и снижать уровень глюкозы в крови.Вечерний приём шоколада изменял метаболизм на следующее утро при отдыхе и физических нагрузках. Результаты этого исследования показывают, что не только сама пища, но и время её приёма влияет на физиологические механизмы, которые участвуют в регуляции веса нашего тела.