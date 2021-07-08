Одиночество реально сокращает продолжительность жизни
Одиночество давно называется фактором риска целого ряда болезней в пожилом возрасте, возможно, потому, что пожилые люди не могут так хорошо ухаживать за собой, как это делают их супруги или дети. Но и само социальное общение крайне важно в пожилом возрасте, поскольку без него быстрее наступает интеллектуальная деградация - возрастные процессы потери памяти ускоряются. Это же подтвердило и новое исследование японских учёных.
Они доказали, что одинокие пожилые люди сталкиваются с более короткой продолжительностью жизни, чем их ровесники, не считающие себя одинокими. Более того, при одиночестве теряются и потенциальные годы удовлетворительного здоровья. Доказано, что у одиночества есть реальные негативные физические последствия для организма. В среднем, одинокие пожилые люди живут на 3-5 лет меньше, чем их менее одинокие сверстники.
Если одиночество наступает в возрасте после 70 и 80, это также сокращает жизнь соответственно на 3-4 и 2-3 года. Восприятие одиночества оказывает аналогичное воздействие на два типа ожидаемой продолжительности жизни - фактический и время жизни с относительно крепким здоровьем. При этом одиночество не является чем-то физическим - если сам человек не чувствует себя одиноким, то это положительно влияет на его здоровье, даже если он и живет один в квартире или доме.
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