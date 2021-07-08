Одиночество реально сокращает продолжительность жизни

Исследователи из Японии, где зафиксирована максимальная продолжительность жизни, доказали пагубное воздействие одиночества на этот показатель. Одинокие пожилые люди живут меньше тех, кто имеет счастье общения.Одиночество давно называется фактором риска целого ряда болезней в пожилом возрасте, возможно, потому, что пожилые люди не могут так хорошо ухаживать за собой, как это делают их супруги или дети. Но и само социальное общение крайне важно в пожилом возрасте, поскольку без него быстрее наступает интеллектуальная деградация - возрастные процессы потери памяти ускоряются. Это же подтвердило и новое исследование японских учёных.Они доказали, что одинокие пожилые люди сталкиваются с более короткой продолжительностью жизни, чем их ровесники, не считающие себя одинокими. Более того, при одиночестве теряются и потенциальные годы удовлетворительного здоровья. Доказано, что у одиночества есть реальные негативные физические последствия для организма. В среднем, одинокие пожилые люди живут на 3-5 лет меньше, чем их менее одинокие сверстники.Если одиночество наступает в возрасте после 70 и 80, это также сокращает жизнь соответственно на 3-4 и 2-3 года. Восприятие одиночества оказывает аналогичное воздействие на два типа ожидаемой продолжительности жизни - фактический и время жизни с относительно крепким здоровьем. При этом одиночество не является чем-то физическим - если сам человек не чувствует себя одиноким, то это положительно влияет на его здоровье, даже если он и живет один в квартире или доме.