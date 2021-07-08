Названы 4 самых вредных продукта для нашего мозга

Неправильное питание вредит всему организму, в том числе и мозгу, ухудшая когнитивные способности человека и повышая риск серьезных заболеваний. Эксперты назвали четыре продукта, которые лучше исключить из рациона.Омлет из яичных желтков Не отказывайтесь от яичных желтков, потому что они содержат холин — органическое вещество, которое необходимо для работы нервной системы и хорошей памяти. Эксперименты показали, что люди, получавшие достаточно холина, демонстрировали лучшие показатели когнитивных способностей. Тунец Как и другие сорта жирной рыбы, тунец богат на ненасыщенные омега-3 кислоты и другие витамины, но он накапливает в себе ртуть, а ее избыток сильно вредит организму, в частности ухудшает память и другие когнитивные функции человека. Даже омега-3 кислоты не могут нейтрализовать этот эффект. Лучше употребляйте сардины или лосось.Сухарики и чипсы Откажитесь от употребления чипсов и сухариков, потому что они провоцируют проблемы с памятью и внимательностью. Все дело в жирах, которые входят в их состав и мешают мозгу нормально функционировать. Попкорн из микроволновки Полуфабрикат для попкорна, как правило, перенасыщен трансжирами, которые серьезно повреждают стенки сосудов. Это негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и мозга.