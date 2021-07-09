Жирная рыба поможет при мигрени

Изменения в диете радикально уменьшают уровень хронических болей при мигрени и снижают потребность в приеме анестетиков. А эти лекарства могут вызывать привыкание и сопровождаться побочными эффектами.Группа американских ученых из разных учебных заведений, включая Университет Северной Каролины, опубликовала 3 июля в журнале BMJ результаты исследования, которое показало, что диета с большим количеством жирных жирной рыбы и меньшим числом растительных масел уменьшает частоту мигреней и интенсивность боли. Ранее ученые доказали, что низкое содержание линолевой кислоты и повышенный уровень жирных кислот Омега-3 облегчает состояние жертв мигрени. Линолевая кислота - полиненасыщенная жирная кислота, которая содержится в кукурузном, соевом и других маслах, а также в некоторых орехах и семенах. Жирных кислот много в жирной рыбе.В новом исследовании участников разделили на три группы. 16 недель они придерживались определённого питания. В частности, получали диету с высоким содержанием жирной рыбы и низким уровнем линолевой кислоты, с высоким содержанием жирной рыбы и высоким уровнем линолевой кислоты, а также с высоким содержанием линолевой кислоты, но низким количеством жирной рыбы. В момент начала исследования у каждого из добровольцев приступы мигрени проявлялись по 16 дней в месяц, и по 5 с лишним часов в день, хотя они и принимали несколько лекарств от головной боли.Итоги показали, что наибольший эффект приносит диета с уменьшенным количеством растительного масла и увеличенным уровнем жирной рыбы. В этом случае уровень боли удалось сократить на 30-40%. Анализы крови также показали, что у этой группы отмечается и более низкий уровень липидов, связанных с болью.