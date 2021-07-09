Моча человека может рассказать о надвигающемся раке
Авторы провели систематический глубокий транскриптомный анализ репрезентативных пулов РНК мочи, собранных от здоровых доноров, после чего сравнили их с показателями пациентов с раком мочевого пузыря.
Ученые предлагают использовать РНК мочи в качестве диагностических маркеров рака мочевого пузыря. Эти маркеры могут стать новыми и специфическими.
«Рак мочевого пузыря человека – один из наиболее распространенных типов рака у людей. Появление нового диагностического инструмента может улучшить клинические исходы», - отмечает доктор Георг Скакиль из Университет Любека, Германия.
Плюсом исследования бесклеточной РНК является возможность защиты ее от деградации, соответственно, транспортировка и хранение образцов облегчаются.
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