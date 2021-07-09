Моча человека может рассказать о надвигающемся раке

В журнале Oncotarget было представлено новое исследование, выводы которого гласят, что РНК мочи выступает в роли раннего диагностического маркера при раке мочевого пузыря.Авторы провели систематический глубокий транскриптомный анализ репрезентативных пулов РНК мочи, собранных от здоровых доноров, после чего сравнили их с показателями пациентов с раком мочевого пузыря.Ученые предлагают использовать РНК мочи в качестве диагностических маркеров рака мочевого пузыря. Эти маркеры могут стать новыми и специфическими.«Рак мочевого пузыря человека – один из наиболее распространенных типов рака у людей. Появление нового диагностического инструмента может улучшить клинические исходы», - отмечает доктор Георг Скакиль из Университет Любека, Германия.Плюсом исследования бесклеточной РНК является возможность защиты ее от деградации, соответственно, транспортировка и хранение образцов облегчаются.