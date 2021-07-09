Роспотребнадзор не видит смысла в локдауне

Хотя смертность от коронавируса в России достигла 4% от числа заболевающих и продолжает расти, власти не считают необходимым вводить карантинные ограничения по типу общенационального локдауна. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она посоветовала обратить внимание на наиболее неблагополучный регион в плане заболеваемости - город Москву. Здесь отмечался мощнейший рост количества зараженных и умерших, но теперь, по мнению Поповой, процесс стабилизируется. А мэр Москвы Сергей Собянин назвал результаты вакцинации в последние дни в мегаполисе «астрономическими».Регионы могут вводить ограничительные меры, мотивируя людей вакцинироваться. Например, пуская в рестораны, отели, музеи или учреждения культуры только обладателей сертификатов о вакцинации или справок с отрицательным анализом на коронавирус. Более жесткие меры, по мнению Роспотребнадзора, желаемого эффекта не дадут, но станут весьма разрушительными для экономики.А если более 70% россиян всё-таки привьются от коронавируса, то непосредственная опасность для страны исчезнет. Конечно, мы всё ещё будем заболевать COVID-19, но смертность не будет столь ужасающей, какой она является сейчас. С учётом данных по избыточной смертности от Росстата, в течение пандемии Россия может потерять до 700 тысяч человек. Такие потери мы не несли никогда со времён Великой Отечественной войны.