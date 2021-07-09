Сексолог объяснила, чем мужские измены отличаются от женских
"Если говорить об отношениях, то каждый сам определяет, что это, и для чего они. Отношения строятся на доверии. Эмоции, близость — вот что в первую очередь нужно людям. Секс — это дополнение, это одна из важных вещей, но не самая главная", — сказала специалист.
Если партнер пошел на измену, то за этим скрывается какая-то неудовлетворенная потребность. Есть мнение, что мужчины изменяют чаще женщин, но оно не соответствует действительности. Впрочем, обусловленная полом разница в изменах все же есть — женщины чаще изменяют из-за обиды, а мужчины — из-за дискомфорта. Измены указывают на то, что в отношениях нет интереса и радости.
"Не стоит думать, что причина измены кроется в каких-то внешних изменениях. Корни измены всегда растут из отношений. Внешние изменения могут предъявляться как аргумент, но нужно копать глубже. Если он набрал вес, то я не захочу другого, потому что нас связывает в первую очередь эмоциональная привязанность", — сказала Гринева.
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