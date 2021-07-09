Автозагар или солярий: медики ответили, что вреднее для кожи

Стоит выбрать из двух зол меньшее.В первую очередь, следует отметить, что загар нынче вовсе не так актуален, как лет 20-30 назад. И если раньше потемневшая до медного отлива кожа вызывала восторг, то сегодня такая страсть к загару будет выглядеть, как минимум, странно, а в случае применения автозагара зачастую даже забавно,При этом несмотря на заполняющие “рынок красоты” фотографии моделей с нежной фарфоровой бледностью кожи, полностью отказываться от золотистого оттенка на коже, похоже, никто не собирается.И ни глубокомысленные заключения медиков и ученых о вреде этого самого загара, вне зависимости от способа его получения, ни пугающие свидетельства о появлении пигментации, онкологических заболеваний и гормонального дисбаланса, нисколько не останавливают прекрасных дам всех возрастов от очередного похода в солярий, на пляж в жаркий полдень или в магазин за автозагаром.Итак, все что остается – это выбрать из двух зол меньшее, т.е. способ получения загара, менее разрушительный для кожи и не столь опасный для организма в целом.Тут мнения исследователей расходятся, и есть предположение, что не без участия торговых представительств компаний, которые специализируются на продаже “искусственного загара”, оборудования для студий загара и т.д..С одинаковой убежденностью и щедрой аргументацией часть уважаемых дерматологов, онкологов и ученых ратует исключительно в пользу автозагара, другая же утверждает, что именно солярий – оптимальное решение при выборе способа загореть.Следующие несколько пунктов помогут объективно оценить плюсы и минусы каждого из методов и выбрать для себя оптимальный вариант.Автозагар vs солярий: “за” и “против”УльтрафиолетАвтозагар позволяет избежать непосредственного контакта с УФ излучением. И это его основный и несомненный плюс. Ультрафиолетовые лучи не разрушают коллаген и эластин кожи, как это происходит при посещении солярия. Таким образом, после автозагара, упругость и эластичность кожи не пострадают.Свободные радикалыПолучение загара с помощью солярия – несомненно метод более агрессивный. Облучение кожи ультрафиолетом приводит к высвобождению агрессивных свободных радикалов, активных молекул кислорода, которые “бомбят” здоровые клетки организма, нарушая регенеративные, обменные и др. важные процессы в коже.Нанесение автозагара таким эффектом не сопровождается.Высушивание кожиВот в этом вопросе оба метода примерно одинаково “хороши”. Что один, что другой высушивают кожу глубого и основательно. Востановить водно-жировой баланс кожи после такого воздействия бывает довольно трудно. Нередко на это уходят много месяцев, а то и лет.В связи с этим, регулярное интенсивное увлажнение является обязательным условием защиты здоровья кожи во время любого способа получения загара.Преждевременное старение (фотостарение кожи)Указанные выше неблагоприятные эффекты от воздействия солярия и, частично, автозагара – обладают еще одним общим свойством: они запускают процесс преждевременного старения кожи. Это сопровождается ее истончением, появлением мелких морщинок, потерей эластичности кожи, да и сам по себе темный цвет кожи добавит вам лет.Нарушение питания кожи и пигментные пятнаИ солярии, и автозагар мешают коже получать необходимые питательные вещества извне, но делают это по-разному. Автозагар – просто забивает поры, воздействие солярия чуть сложней, но приводит к тому же результату.Потемнение кожи при загаре – защитная реакция организма, возникающая в ответ на воздействие прямых солнечных лучей на уязвимую для ультрафиолета кожу.Она сопровождается утолщением рогового слоя кожи и нарушением функции пор. Поры кощи – мелчайшие отверстия, ответственные за увлажнение, защиту кожи и теплообмен. Нарушение их функции приводит, соответственно, к нарушений и защиты, и увлажнения кожи.Помимо прочих “прелестей” интенсивный загар нарушает процессы пигментообразования в коже, приводя к появлению пигментных или же, наоборот, лишенных пигмента светлых участков. С возрастом эти эффекты возрастают. Данные негативные эффекты также могут проявиться отсрочено.Системные последствияСолярий и автозагар, как известно, вносят свой негативный “вклад” не только “на местах”, но также способны подпортить здоровье в целом.Роль солярия в повышении риска развития рака кожи научно доказана и в дополнительных комментариях не нуждается. Роль автозагара в появлении онкопатологии дискутируется.Существуют свидетельства, подтверждающие канцерогенные свойства действующих компонентов автозагара (в основном это касается дигидроксиацетона (dihydroxyacetone), входящего в состав большинства бронзирующих средств), а также их способность нарушать системные обменные процессы в организме, способствуя развитию ожирения, сахарного диабета, патогенное действие летучих компонентов автозагара на легкие и т.д..В некоторых исследованиях активные компоненты автозагара продемонстрировали даже способность изменять структуру ДНК, приводя к нарушению развития плода при беременности и даже бесплодию.