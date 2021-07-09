Чем ревакцинация отличается от первых прививок

Получившие прививки от коронавируса 6 месяцев тому назад россияне уже имеют возможность пройти через ревакцинацию. С её помощью можно восстановить количество защитных антител в крови.Глава лаборатории НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов объяснил, что при ревакцинации врач способен защитить пациента от неприятных побочных эффектов прививок, которые наблюдались во время первого полного курса. Правда, для этого и пациент должен обязательно рассказать, если он с ними сталкивался. После этого доктор даст специальные рекомендации, а может и заменить препарат для ревакцинации.К примеру, если на вакцину «Спутник V» у человека выявлялись какие-то серьезные побочные эффекты (о которых почти ничего не сообщается в научной литературе), то врач может выбрать для ревакцинации препарат «ЭпиВакКорона» или «КоронаВак», также подтвердившие свою эффективность. Кроме того, человек может быть подготовлен заранее к тому, что у него могут возникнуть те побочки, которые появились полгода тому назад, чтобы попытаться их предотвратить.Наиболее часто среди побочных эффектов после вакцинации препаратом «Спутник V» отмечались лихорадка и общая вялость. Существуют специальные таблетки, которые защищают от озноба. Их можно принять в первый же день после использования укола, и они помогут перенести ревакцинацию более хорошо. Напомним, что с помощью повторного укола восстанавливается приемлемый уровень антител в крови, что надежно защищает от тяжелой формы коронавируса и смерти из-за него.