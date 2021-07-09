В лечении коронавируса может помогать обычный аспирин

В деле лечения коронавируса использование обычного аспирина может быть эффективным для предотвращения возможных осложнений, считают ученые.Ученые, представляющие Альбертский университет (Канада), констатируют, что«аспирин и другие противовоспалительные препараты могут быть эффективными в борьбе с осложнениями от коронавируса».Данный вывод научных специалистов можно прочесть в статье журнала Emergent Materials. Более лаконично об их работе информирует пресс-релиз на MedicalXpress. Исследователи отмечают, что применение противовоспалительных лекарств является нежелательным на ранней стадии заболевания COVID-19 – это связано с тем, что препараты специфическим образом влияют на умение организма бороться с коронавирусом. Но на более поздних этапах коронавирусной инфекции, когда возможны воспалительные реакции, аспирин и ему подобные препараты могут давать нужный терапевтический эффект. Авторы исследования подчеркивают, что«эти препараты, например аспирин, имеют меньше побочных эффектов, чем ремдесивир или дексаметазон».