Почему появляется ячмень на глазу и как его быстро вылечить

Прогревание ячменя яйцом или солью может привести к еще большему воспалительному процессу. Как правильно лечить ячмень – рассказала офтальмологЧем только не советует лечить ячмень народная медицина: греть яйцом, промывать чаем и даже показывать… шиш. В некоторых случаях прогревание гордеолума (таково медицинское название ячменя) действительно эффективно, но нужно знать, когда можно греть ячмень, а когда – опасно, ведь наше зрение и так под большой нагрузкой.Почему появляется ячмень, как его правильно и быстро вылечить и всегда ли нужно обращаться к врачу – рассказала офтальмолог высшей категории Марина Пфаффингер. А мы тем временем собрали для вас 10 креативных лайфхаков, которые помогут незабываемо провести это лето.Почему появляется ячмень на глазах?Ячмень – это инфекционное воспаление экзокринной железы или железы внешней секреции, расположенной на краю века. Внешне бугорок, который возникает на веке, похож на зернышко, отсюда и название. Ячмень бывает двух типов: внешний (гордеолум) и внутренний (халязион). Большинство ячменей наружные и являются результатом закупорки или инфицирования ресничного фолликула и прилежащих желез. В каждом случае ячмень характеризуется присутствием красноватого воспаленного бугорка и весьма чувствительных болевых ощущений. Основная причина возникновения ячменя – это стафилококковая инфекция.Часто ячмень выскакивает на глазу у людей со сниженным иммунитетом. Поскольку золотистый стафилококк является условно-патогенным микроорганизмом. То есть, он может жить в организме человека, не причиняя беспокойства, пока иммунные силы нормальные. Как только создаются условия, подходящие для усиленного размножения стафилококка, он начинает атаковать, вызывая гнойно-воспалительные процессы. Симптомы ячменя весьма очевидны и перепутать их с другим заболеванием сложно:отечность века, появление воспаленного бугорка на краю верхнего или нижнего века;болезненность, дискомфорт, часто – покраснение кожи и слизистой оболочки века;ощущение жжения в месте появления ячменя и глазе в целом;ухудшение зрение, в частности снижение резкости, слизистые выделения из глаза, появление "корочки".Обязательно ли идти к врачу, если выскочил ячмень?Самолечение ячменя, особенно у детей, может быть опасным. Только врач определит, как наиболее эффективно лечить ячмень в каждом случае: какие выписать капли, нужны ли рассасывающие процедуры (и какие именно), требуется ли применение антибактериальных средств, нужно ли будет вскрывать абсцесс (гнойник).Домашние средства помогут снять острую реакцию и боль, но приглушат воспалительный процесс. В итоге неправильное лечение может привести как к более длительному течению заболевания, так и к ухудшению состояния. Поэтому даже с "обычным" на ваш глаз ячменем лучше обратиться к офтальмологу.А правда ли, что греть ячмень нельзя?Смотря в каком случае: прогревание опасно, если развился гнойный процесс. В процессе прогревания воспалительный процесс только усилится, гнойник увеличится еще больше и может "прорваться". В итоге гнойное содержимое попадает в глаз, вызывая острый конъюнктивит, воспалительный процесс слизистой оболочки глаза.Прогревать ячмень можно, только если нет острого воспаления "ячменного бугорка". В таких случаях сухое тепло (два-три раза в день по 5-10 минут) поможет ячменю быстрее "созреть".Что же делать, чтобы ячмень быстрее прошел?Применять препараты и делать процедуры, которые назначил офтальмолог. В большинстве случаев ячмень на веке сам по себе созреет и пройдет за несколько дней. Но бывают случаи повторного попадания инфекции, поэтому важно в первую очередь следить за гигиеной глаза, пораженного ячменем. Не трогайте больной глаз, не чешите, не трите, чтобы не усугубить состояние.При сильной боли можно принять нестероидный противовоспалительный препарат с ибупрофеном или парацетамолом: эти вещества также оказывают обезболивающее действие.Пыль, грязь, попавшие в глаз, вызовут обострение заболевания, поэтому нужно промывать веко. Лучше всего теплой водой, без каких-либо агрессивных средств, предварительно тщательно вымыв руки с мылом. Можно протирать область ячменя ватным диском, смоченным в чистой теплой воде, примерно каждые пять часов.Промывать чаем не стоит, поскольку вы не знаете, использовались при его изготовлении ароматические масла или добавки, которые могут вызвать еще и аллергическую реакцию. На счет промывания травами – можно использовать ромашку, семена кориандра и другие растения с противовоспалительными свойствами. Но опять же, аллергикам нужно быть осторожнее с такими процедурами. Какими именно травами промывать глаза именно в вашем случае – подскажет врач.Как избежать появления ячменяПридерживаетесь простого правила – соблюдайте гигиену. Старайтесь содержать в чистоте кисти для макияжа, пользуйтесь чистыми носовыми платками и салфетками, не трогайте глаза грязными руками (и старайтесь не трогать и не тереть глаза вообще), меняйте туш для ресниц каждые три месяца.Спровоцировать появление ячменя могут также дальнозоркость и другие проблемы со зрением, при которых человек часто трет глаза, что в значительной мере повышает риск попадания инфекции. Поэтому важно своевременно корректировать такие состояния. Также не надевайте чужие контактные линзы, равно как и не делитесь с другими своими собственными. Профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение.