Жара делает течение коронавируса более тяжелым

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Одной из причин катастрофической смертности в России от коронавируса может быть жаркая погода. Такое мнение высказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По соотношению количества заболевающих и умирающих России находится на печальном первом месте в мире. Если верить официальным цифрам, сейчас в России от коронавируса умирает более 7% тех, кто заражается, а для примера в Великобритании эта цифра составляет 0,1%. Смертность в нашей стране выросла в десятки раз, и это никак не объясняется. Одну из возможных версий изложил руководитель специализированной больницы для борьбы с коронавирусом Денис Проценко.Он отметил, что жара ухудшает прогноз пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Осложнения из-за жары бывают фатальными, особенно для людей пожилых. Именно поэтому все, кто еще не успел вакцинироваться, должны сделать это в кратчайшие сроки. Сейчас в больнице поселка Коммунарка множество пожилых больных, у которых коронавирусу протекает в нетяжелой форме. Но именно жара и обезвоживание увеличивают риск смертельно опасных тромбозов.Проценко надеется, что следующей весной коронавирус в России отступит или превратится в болезнь не опаснее сезонного гриппа с летальностью в 0,1%, как это сейчас происходит в некоторых полностью вакцинированных странах. Ну а пока нас ожидает новый продолжительный период жары в большинстве регионов страны.