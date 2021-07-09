Связи между ВИЧ и COVID-19 не выявлена

Проведенное в Замбии исследование не показало связи между ВИЧ-статусом и тяжестью развития коронавирусной инфекции. Однако если у человека имеется ВИЧ в тяжелой форме, то риск ухудшения течения коронавируса увеличивается в четыре раза.Проведенное в Замбии исследование показало, что ВИЧ-инфекцию нельзя считать независимым фактором риска тяжелой формы COVID-19 и смерти от него. Среди пациентов с ВИЧ, попавших в больницы с коронавирусом, не было более тяжелого течения. Но ВИЧ-инфекция в тяжелой форме в четыре раза увеличивала вероятность такой же тяжелой формы COVID-19 или смерти из-за него, если сравнивать с ВИЧ-инфицированными пациентами, имеющими неопределяемую вирусную нагрузку.Этот вывод согласуется с результатами небольших по объему прочих исследований среди госпитализированных пациентов, которые проводились на территории Северной Америки, Европы и Южной Африке. А значит, ВИЧ-инфицированные пациенты должны иметь постоянный доступ к высокоактивной антиретровирусной терапии, которая теперь особенно важна, так как она снижает степень воздействия коронавируса.Это не первая работа о воздействии ВИЧ на течение коронавирусной инфекции, но прежние исследования давали неоднозначные результаты. Проведённая в Южной Африке работа показала, что наличие ВИЧ увеличивает риск смерти от коронавируса в два раза вне зависимости от степени тяжести ВИЧ. Эти результаты были подтверждены двумя другими исследованиями в Великобритании. Но британские и американские ученые доказали, что ВИЧ является независимым фактором риска более тяжелого течения коронавируса и смерти из-за него.