Более тяжелое течение COVID-19 у мужчин объяснили особенностями метаболизма
С самого начала пандемии COVID-19 выяснилось, что заболевание по-разному протекает у женщин и мужчин. Последние чаще болеют в тяжелой форме, при которой с высокой вероятностью развиваются смертельные осложнения. Медики выяснили, что между мужским и женским организмами есть выраженная разница в работе иммунной системы.
"Иммунный ответ во многом зависит от метаболизма, поэтому появилось предположение, что повышенная смертность мужчин от COVID-19 уходит корнями в метаболические особенности мужского организма. Мы изучили профили низкомолекулярных молекул в биологических образцах мужчин и женщин, чтобы найти метаболиты, которые связаны с иммунитетом и могут определять тяжесть COVID-19", — говорят авторы исследования, сотрудники Йельского университета (США) и Шанхайского института органической химии (Китай).
Анализ показал, что у мужчин с тяжелым течением COVID-19 было выше соотношение кинуреновой кислоты к кинуренину. Метаболический путь, от которого зависит синтез кинуреновой кислоты, коррелирует с уровнем цитокинов и активацией иммунного ответа у пожилых мужчин.
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