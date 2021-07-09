Более тяжелое течение COVID-19 у мужчин объяснили особенностями метаболизма

Ученые обнаружили метаболический путь, который отвечает за более тяжелое течение коронавирусной инфекции нового типа у мужчин. Как пишет издание Science Signaling, мужчины в целом тяжелее переносят COVID-19 и чаще умирают от болезни из-за метаболических особенностей мужского организма.С самого начала пандемии COVID-19 выяснилось, что заболевание по-разному протекает у женщин и мужчин. Последние чаще болеют в тяжелой форме, при которой с высокой вероятностью развиваются смертельные осложнения. Медики выяснили, что между мужским и женским организмами есть выраженная разница в работе иммунной системы."Иммунный ответ во многом зависит от метаболизма, поэтому появилось предположение, что повышенная смертность мужчин от COVID-19 уходит корнями в метаболические особенности мужского организма. Мы изучили профили низкомолекулярных молекул в биологических образцах мужчин и женщин, чтобы найти метаболиты, которые связаны с иммунитетом и могут определять тяжесть COVID-19", — говорят авторы исследования, сотрудники Йельского университета (США) и Шанхайского института органической химии (Китай).Анализ показал, что у мужчин с тяжелым течением COVID-19 было выше соотношение кинуреновой кислоты к кинуренину. Метаболический путь, от которого зависит синтез кинуреновой кислоты, коррелирует с уровнем цитокинов и активацией иммунного ответа у пожилых мужчин.