В чем польза и вред сахарозаменителей – рассказал доктор Комаровский

Евгений Комаровский объяснил, в чем разница между заменителями сахара и подсластителями, действительно ли они полезны и зачем давать их детямСегодня стало модно употреблять вместо сахара его заменители, а также подсластители. Но эти вещества вовсе не одно и то же. Зачем вообще их употреблять и стоит ли давать сахарозаменители детям? На эти и другие вопросы ответил известный педиатр Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут сделать лето незабываемым.В чем разница между заменителями сахара и подсластителями?Евгений Комаровский подчеркнул, что большинство людей не понимает разницы между сахарозаменителями и подсластителями. Доктор пояснил, что сахар – это тот компонент (сахароза), из-за которого мы вообще любим сладости: торты, конфеты и т. д.Сахарозаменители – это натуральные и искусственные вещества, которые слаще сахара, у них другая скорость усвояемости. Поэтому для их переработки организмом нужно меньше инсулина. К ним относится фруктоза, ксилит, сорбит и т. д. Подсластители – вещества, которые обладают калорийностью, близкой к нулю. То есть если у сахарозаменителей есть калории, то у подсластителей их нет вообще.Зачем их использовать, когда есть сахар?Прежде всего это выгодно экономически для производителей мороженого, сладостей, газировки и пр., поскольку, чтобы получить сладкий вкус в продукте, сахарозаменителей или подсластителей требуется гораздо меньше, чем сахара.И те и другие делятся на натуральные и синтетические. Натуральные сахарозаменителе – это фрукты, например дынный сахар, или эритрит, – он менее калориен, чем обычный. Ксилит, сорбит и т. д. – искусственные сахарозаменители. Большинство подсластителей – искусственные (неотам, сахарин). Из натуральных известен, к примеру, стевиозид, который производят из листьев стевии.Правда ли, что заменители сахара опасны?Евгений Комаровский отметил, что озвучивает позицию Food and Drug Administration – Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Официальных данных, что заменители сахара и подсластители вредны, нет. Но есть рекомендации по применению и дозировке этих веществ.В чем польза сахарозаменителей и нужны ли они детям?С их помощью можно контролировать калорийность пищи и свой вес. Поэтому сахарозаменители и подсластители помогут людям, которые худеют. Также эти вещества применяют в питании для диабетиков, у которых, как известно, проблема с выработкой инсулина. Ведь они тоже хотят получать удовольствие от сладкого, поэтому выпускаются специальные сладости с фруктозой, а не с сахаром.Плюс подсластителей в том, что они, в отличие от сахарозаменителей и сахара, не могут стать "кормом" для кисломолочных бактерий в полости рта, поэтому не способствуют развитию кариеса.Детям вообще не нужен сахар. Не стоит с младенчества приучать их к сладкому, тогда и заменители сахара не понадобятся. Но если ребенок уже приучен есть сладости, а тем более набрал лишний вес, то, конечно, стоит делать выбор в сторону напитка с подсластителем или сахарозаменителем, а не "чистым" сахаром.