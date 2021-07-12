Помнить всё: 4 неожиданных способа улучшить память

Секс, социальные сети и пара других не самых очевидных вещей, оказывается, помогают запоминать информацию.1. Поделиться с кем-то новым знаниемОдно психологическое исследование показало, что люди, которые пересказывали другим хотя бы часть только что полученной информации, лучше её запоминали. Почему? Дело в том, что мы вообще ничего не забываем — просто не можем сразу получить доступ к необходимым знаниям. А этот трюк является своеобразным ключом к воспоминаниям.Исследователи утверждают, что такой способ гораздо эффективнее во время обучения, чем перечитывание учебника или повторный просмотр конспектов. Они даже советуют просто выписать вопросы по новой теме и вслух отвечать на них самому себе: мол, ощутимый результат будет и в этом случае.2. Больше заниматься сексомУчёные установили, что женщины, которые чаще занимаются сексом, обладают более сильной кратковременной памятью. Такой вывод был сделан благодаря исследованию, во время которого девушки среди прочего проходили тест на запоминание слов. Те, у кого было больше вагинальных контактов, справились с этой задачей лучше остальных.Авторы полагают, что всему причиной повышение уровня нейромедиаторов, которое происходит благодаря сексу. Оно стимулирует рост новых клеток в гиппокампе, а эта область мозга отвечает в том числе и за память.Хорошая новость есть и для остальной части человечества. Другое исследование установило прямую связь между сексуальной активностью и хорошей памятью у мужчин.3. ПоститьЛюди лучше запоминают те случаи из своей жизни, о которых они рассказывают в социальных сетях. К такому выводу пришли учёные из США и Китая. Для своего исследования они попросили испытуемых неделю вести дневник и фиксировать в нём события каждого дня, а также отдельно отмечать, какими из них они поделились в соцсетях.Оказалось, что о моментах, размещённых в интернете, участники в итоге вспоминали гораздо чаще. Причём реальная важность события не играла никакой роли.Исследователи считают, что, поделившись каким-то жизненным эпизодом в публичном пространстве, мы автоматически выделяем его среди остальных. Поэтому и вспомнить его проще.Так что следите за тем, что выкладываете на личную страницу: из этого создаётся ваша внутренняя картина собственной жизни.4. Слушать розовый шумЕщё одно исследовани показало, что люди, которые во сне слушают розовый шум (шипение, напоминающее звук моря), в итоге лучше спят и запоминают информацию. Правда, работает этот приём, только если шум синхронизирован с мозговыми волнами. В домашних условиях осуществить это проблематично.Впрочем, розовый шум ещё и помогает уснуть. Так что у вас всё равно есть причина послушать его этой ночью. Как знать, может быть, и память заодно улучшится.