Терапевт Чернышова объяснила, чем опасно курение в жару

По словам врача, курение в жару повышает риск наиболее опасных нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы.В интервью врача терапевта Надежды Чернышовой прозвучало мнение о том, что курение в условиях жаркой погоды «очень истощает сердечно-сосудистую систему». Медик заметила, что подобная перегрузка возникает из-за того, что жара сама по себе является отдельным фактором, провоцирующим нарушение функций сосудов и сердца. В частности, такая погода содействует расширению сосудов, поскольку это позволяет организму интенсифицировать процесс потоотделения с целью охлаждения. Подобное изменение вызывает определенное напряжение сосудистой системы, а если человек еще и курит, нагрузка на нее может оказаться чрезмерной и вызвать неблагоприятные ответные реакции.«Если жара усиливает склонность к расширению сосудов, то никотин заставляет их сокращаться и повышает тонус. В таких обстоятельствах может развиться приступ стенокардии, инфаркт или инсульт», - объяснила опасность курения терапевт.Чернышова посоветовала бережнее относиться к здоровью в жару и по возможности воздерживаться от привычек, ослабляющих организм, который и так тратит много сил на адаптацию к климату.