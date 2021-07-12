Названа самое опасное свойство индийского штамма
Однако за полтора года многое изменилось. Коронавирусная инфекция мутировала. Новый штамм COVID-19, который был обнаружен в Индии, имеет абсолютно другую степень воздействия, поскольку он поражает преимущественно молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет.
Об этом в беседе с ТАСС сообщил эпидемиолог Александр Горелов. По его словам, на данный момент эта тенденция четко прослеживается, поскольку в больницах находится большое количество молодых людей.
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