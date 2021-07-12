Как лекарства могут превратиться в яд

В большинстве случаев прием лекарственных препаратов благотворно влияет на организм и помогает в лечении заболеваний, однако существуют случаи, когда наблюдается полностью обратный эффект. Тогда препараты становятся ядом и только вредят организму. Медики объяснили, в каких случаях это происходит.По словам специалистов, главная опасность при приеме лекарств - это их сочетание с витаминами. Врачи очень редко прописывают курс витаминов в сочетании с другими лекарствами, поскольку в организме может произойти самая разная реакция. Однако многие принимают витамины самостоятельно, без рекомендации врачей. Зачастую это и приводит к негативным последствиям.Ещё одна причина, когда лекарство может навредить - игнорирование инструкций. Каждый препарат имеет собственную дозировку и показания к применению. Если их нарушить, то весь положительный эффект сведется к нулю и проявятся побочные эффекты.