Как лекарства могут превратиться в яд
По словам специалистов, главная опасность при приеме лекарств - это их сочетание с витаминами. Врачи очень редко прописывают курс витаминов в сочетании с другими лекарствами, поскольку в организме может произойти самая разная реакция. Однако многие принимают витамины самостоятельно, без рекомендации врачей. Зачастую это и приводит к негативным последствиям.
Ещё одна причина, когда лекарство может навредить - игнорирование инструкций. Каждый препарат имеет собственную дозировку и показания к применению. Если их нарушить, то весь положительный эффект сведется к нулю и проявятся побочные эффекты.
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