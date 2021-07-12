Не коронавирусом единым: какие болезни подстерегают на отдыхе

Какие самые распространенные болезни могут ожидать туриста во время поездок, рассказали специалисты Центра общественного здоровья Минздрава.Пищевые отравления и острые кишечные инфекцииСамая частая болезнь летом – это острые кишечные инфекции. В отпуске есть риск отравиться несвежей пищей и получить заражение кишечными инфекциями: ротавирусом, гепатитом А, сальмонеллезом.Заразиться можно, элементарно не придерживаясь правил гигиены или и после питания в кафе, а также употребляя несвежие продукты, которые испортились в жару.Другая болезнь, которая напоминает о себе летом, – ботулизм. Любовь к соленой и вяленой рыбе, особенно купленной на стихийном рынке, может обернуться и ботулизмом, и другой кишечной инфекцией.Основные правила питания во время поездокУкраинским туристам стоит не забывать о качестве пищевых продуктов. Особенно если путешествуете – вглубь страны или в сельскую местность. Желательно избегать уличной еды, не употреблять сырую и мало термически обработанную пищу, заботиться о личной гигиене, часто мыть руки, мыть все овощи и фрукты, избегать экзотических блюд, в качестве которых вы не уверены.Также важно иметь медицинское страхование и обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.Экзотические болезни во время отдыхаСамые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине – это малярия, лейшманиоз, горячки, холера.Объединяет все эти заболевания то, что они передаются через укусы насекомых. Основная профилактика одинакова – использовать репелленты, ставить сетки на окна в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых – утром и в сумерках.Против холеры и других кишечных инфекций поможет потребление безопасных воды и пищевых продуктов. Также стоит помнить и о безопасности воды для бытовых нужд и гигиенических процедур – мытье посуды, стирка, мытье фруктов, овощей и тому подобное. Используйте бутылочную, кипяченую или отстоянную воду.